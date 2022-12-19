Kate Winslet Titanic’teki meşhur tartışmalı sahneye açıklık getirdi

Birçok kişi DiCaprio’nun da kapının üzerine çıkabileceğini ve hayatta kalabileceğini savunurken, Kate Winslet konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Winslet, “Jack’in kapıya sığabileceğini ancak yüzer durumda kalamayacağını” söyledi ve ekledi:

“Burada ilk kez duyuyorsunuz, evet Jack de o kapıya sığabilirdi ama batarlardı.”