Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da

Ne kadar sürdü rolü benimseme süreci?
Ece Bağcı: Aslında neredeyse ilk çekimlere başladığımızda oturmaya başladı süreci. Çünkü o ortamı görmek, oradaki çocukları görmek, çok etkiledi, çok şekillendirdi.
Tabii bulunduğunuz coğraya da sizi çok etkiledi değil mi? Ne kadar süre devam etti çekimler?
Ece Bağcı: Tabii. Erzurum Karayazı’da çekildi. Karayazı’da kışın 1 ay kaldık. Sonra yazın biraz burada çektik. Sonra bir hafta da yazın Karayazı’da kaldık. Bir yıl boyunca parça parça çektik aslında.
Peki Nuri Bilge Ceylan ismi bir tarafta, diğer taraftan çok önemli oyuncularla biraradaydınız. Zorlanacak mıyım diye düşündünüz mü ve ilk buluşma nasıl oldu?
Ece Bağcı: Yani evet aslında biraz tedirginlik vardı. Çünkü filmlerine bayıldığım bir yönetmenin filminde oynayabileceğim düşüncesi çok değişik geldi. Çok fazla kamera arkası var Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin hepsini izledim. Kendimi alıştırmaya çalıştım. Bu beni çok rahatlattı. Birebir tanıştığımda da çok tatlı bir insan bence ve çok hoş bir enerjisi var. Çok tahmin ettiğim gibi bir insandı. O yüzden çok rahatladım.
“FİLMİMİZİ EKİPÇE CANNES’DA İZLEMEK
ÇOK DEĞERLİYDİ”
Film çekildikten sonra bir festival süreci de başladı. Özellikle de Cannes film festivaline gittiniz. Çoğu oyuncunun hayalini kurduğu bir olaydı bu. Sizin için nasıl geçti süreç?
Ece Bağcı: Orası çok güzeldi gerçekten ve benim de hayalini kurduğum, çok gitmek istediğim bir yerdi. Cannes’a gitmek de çok güzeldi ama, ekipçe orada olmak, filmimizi izleyecek olmak çok değerliydi bence. Nuri Bilge Ceylan filmiyle Cannes’a gidiyor olmak daha da güzel bir şey. Cannes’da da çok beklenen bir şey Nuri Bilge Ceylan filmi oluşu. Festival süreci de çok güzeldi. Bir sürü film izledim. Çok mutlu oldum.