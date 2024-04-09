Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da

Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a ödül kazandıran Kuru Otlar Üstüne filminin yıldızı Ece Bağcı bayram sohbetlerinde NTVRadyo'nun konuğu oldu.

Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da - 1

Henüz 13 yaşında Kuru Otlar Üstüne filminde gösterdiği performansla Chicago Film Festivali’inde ‘En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü’nü alan genç yetenek Ece Bağcı bayram için NTVRadyo’nun konuğu oldu.

Ece Bağcı oyunculuk serüveninin nasıl başladığını, Nuri Bilge Ceylan’la nasıl tanıştığını, Sevim karakterine nasıl hazırlandığını ve hedeflerini Zeynepgül Alp’e anlattı.

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Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da - 2

Biraz sizi tanıyalım istiyoruz. Ankara’da başlayan bir hikaye. Çok küçük yaşlarda kendini fark etme ve tiyatroya yönelme. Sonrasında İstanbul yolculuğu ve burada kurulan yeni bir hayat. 17 yaşındasınız ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne gidiyorsunuz.  Ne zaman başladı tiyatroya olan bu ilgi?

Ece Bağcı: Evet Ankara’da başladı, ama ilk tiyatroyla başlamadı. Doğduğumdan beri hep sanatla içiçe büyüdüm. Dansla, baleyle başladı hikayem aslında. Bale yaptım, dans ettim, piyano çaldım. Bunların hepsini yaparken de bir arayış içindeydim. Tiyatro izlemeyi de hep çok severdim. Hep izlerdik Ankara’da da.Üniversiteye geçince tiyatro okumak istiyordum.  Sonra lisede bunu yapabileceğimi duyunca İstanbul’a taşınma kararı aldık. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarına girdim. Kazanınca da annemle İstanbul’a taşındık.

Ankara’nın da şehir olarak aslında sanata yönlendiren bir etkisi vardır.  Neydi sizi etkileyen? İzlediğiniz bir oyun mu? Bir performans mı?

Ece Bağcı: Devlet Opera Balesi’nde çocuk balesindeydim ben. Yetişkin oyunlarında çocuk oyunculara ihtiyaç olunca bizim sınıftan bir kaç kişiyi de aldılar. O şekilde orada sözleşmeli oldum. Bir sürü oyunda çıkmaya başladım. Sahnede olmak çok keyifli geldi bana dans etmek dışında, orada birşeyler var etmek, oynamak, yapmak çok hoşuma gitti. Orada başladı. İlk izlediğim oyun da karşı komşumuz DT’deydi. ‘Çamaşırhane’ diye bir oyunu vardı. Onu izlemiştim, bayılmıştım. Çok hayal meyal hatırlıyorum. Bir sürü çocuk oyunu izliyordum. Operadan çok etkileniyordum. Sahnede olan insanlara hayrandım.

Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da - 3

“NURİ BİLGE CEYLAN’LA ÇALIŞACAĞIMI SEÇMELERE GİTTİĞİMDE ÖĞRENDİM”

Peki Nuri Bilge Ceylan’la tanışma hikayesi nasıl başladı? Zannediyorum ilk film görüşmesine gittiğinizde Nuri Bilge Ceylan’la görüşeceğinizden haberiniz yoktu.

Ece Bağcı: Aslında normal audition yolladım her filmde olduğu gibi süreç ilerledi. Sonrasında yönetmen görüşmesine gittiğimde gerçekten bilmiyordum, orada öğrendim. Çok şaşırtıcı oldu benim için. Çünkü bayılırdım zaten Nuri Bilge Ceylan filmlerine.  Aynı zamanda Sevim’in arkadaşı Aylin için de audition vermiştim. Ama zaten Sevim dışındaki tüm çocuklar oradan seçilmiş. Çok da mutlu oldum.

Sevim de çok güçlü bir karakter… Etkiledi mi sizi hikayesi?

Ece Bağcı: Evet çok etkiledi. Okuduğumda çözmekte zorlandım. Çünkü çok derinlikli bir karakter aslında. Bu güne kadar yaşamını, arka planını çok görmesek de çok derinlikli bir karakter. Çünkü çok farklı uçları olan bir karakter. Okuyunca da anlaşılıyor. Bir sürü yönü var. Her farklı kişiye bir sürü yönünü gösterebilen bir kız. O yüzden ilk okuduğumda şekillendirirken zorlandım. Gittikçe yavaş yavaş oturdu kafamda.

Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da - 4

Ne kadar sürdü rolü benimseme süreci?

Ece Bağcı: Aslında neredeyse ilk çekimlere başladığımızda oturmaya başladı süreci. Çünkü o ortamı görmek, oradaki çocukları görmek, çok etkiledi, çok şekillendirdi.

Tabii bulunduğunuz coğraya da sizi çok etkiledi değil mi? Ne kadar süre devam etti çekimler?

Ece Bağcı: Tabii. Erzurum Karayazı’da çekildi. Karayazı’da kışın 1 ay kaldık. Sonra yazın biraz burada çektik. Sonra bir hafta da yazın Karayazı’da kaldık. Bir yıl boyunca parça parça çektik aslında.

Peki Nuri Bilge Ceylan ismi bir tarafta, diğer taraftan çok önemli oyuncularla biraradaydınız. Zorlanacak mıyım diye düşündünüz mü ve ilk buluşma nasıl oldu?

Ece Bağcı: Yani evet aslında biraz tedirginlik vardı. Çünkü filmlerine bayıldığım bir yönetmenin filminde oynayabileceğim düşüncesi çok değişik geldi. Çok fazla kamera arkası var Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinin hepsini izledim. Kendimi alıştırmaya çalıştım. Bu beni çok rahatlattı. Birebir tanıştığımda da çok tatlı bir insan bence ve çok hoş bir enerjisi var. Çok tahmin ettiğim gibi bir insandı. O yüzden çok rahatladım. 

“FİLMİMİZİ EKİPÇE CANNES’DA İZLEMEK

ÇOK DEĞERLİYDİ”

Film çekildikten sonra bir festival süreci de başladı. Özellikle de Cannes film festivaline gittiniz. Çoğu oyuncunun hayalini kurduğu bir olaydı bu. Sizin için nasıl geçti süreç?

Ece Bağcı: Orası çok güzeldi gerçekten ve benim de hayalini kurduğum, çok gitmek istediğim bir yerdi. Cannes’a gitmek de çok güzeldi ama, ekipçe orada olmak, filmimizi izleyecek olmak çok değerliydi bence. Nuri Bilge Ceylan filmiyle Cannes’a gidiyor olmak daha da güzel bir şey. Cannes’da da çok beklenen bir şey Nuri Bilge Ceylan filmi oluşu. Festival süreci de çok güzeldi. Bir sürü film izledim. Çok mutlu oldum.

Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da - 5

Filmle birlikte bir de ödül geldi. Chicago’dan en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü geldi. Nasıl haberiniz oldu?

Ece Bağcı: Yapımcımız aradı haber verdi. Hiç beklemiyordum. Festivale gittiğini de bilmiyordum. Çok mutlu oldum.

“YOLDA GÖRÜP BANA KIZANLAR OLUYOR”

İzleyenlerden tepki alıyor musunuz?

Ece Bağcı: Bazen bana kızıyorlar. Asla başka türlü algılanmamış. Samet hocaya Sevim birşey yaptı olarak algılanmış. Acaba Samet hocanın da mı biraz sorunu var gibi, asla Sevim’in Samet hocaya yaptığı kötü bir şey gibi algılanmış. O değişik geldi bana.

Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da - 6

Sizin yaşınızda olup cesareti olmayanlar olabilir bu yola çıkmak için. Onlara ne söylemek istersiniz?

Ece Bağcı: Bence en önemli şey çalışıyor olmak. Çok çalışmak her zaman akrşılığını alıyor bence. Çok çalışıp da karşılığını almayan kimseyi görmedim. Çok çalışmak, çok okuyor olmak, her konuda bilgi sahibi olmaya çalışmak özellikle sanat açısından çok önemli.

Röportajın tamamı bayram boyunca NtvRadyo’da. Podcast'in tamamını izlemek için tıklayın.

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