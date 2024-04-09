Kuru Otlar Üstüne’nin yıldızı Ece Bağcı bayramda NTVRadyo’da

Biraz sizi tanıyalım istiyoruz. Ankara’da başlayan bir hikaye. Çok küçük yaşlarda kendini fark etme ve tiyatroya yönelme. Sonrasında İstanbul yolculuğu ve burada kurulan yeni bir hayat. 17 yaşındasınız ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne gidiyorsunuz. Ne zaman başladı tiyatroya olan bu ilgi?

Ece Bağcı: Evet Ankara’da başladı, ama ilk tiyatroyla başlamadı. Doğduğumdan beri hep sanatla içiçe büyüdüm. Dansla, baleyle başladı hikayem aslında. Bale yaptım, dans ettim, piyano çaldım. Bunların hepsini yaparken de bir arayış içindeydim. Tiyatro izlemeyi de hep çok severdim. Hep izlerdik Ankara’da da.Üniversiteye geçince tiyatro okumak istiyordum. Sonra lisede bunu yapabileceğimi duyunca İstanbul’a taşınma kararı aldık. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarına girdim. Kazanınca da annemle İstanbul’a taşındık.





Ankara’nın da şehir olarak aslında sanata yönlendiren bir etkisi vardır. Neydi sizi etkileyen? İzlediğiniz bir oyun mu? Bir performans mı?

Ece Bağcı: Devlet Opera Balesi’nde çocuk balesindeydim ben. Yetişkin oyunlarında çocuk oyunculara ihtiyaç olunca bizim sınıftan bir kaç kişiyi de aldılar. O şekilde orada sözleşmeli oldum. Bir sürü oyunda çıkmaya başladım. Sahnede olmak çok keyifli geldi bana dans etmek dışında, orada birşeyler var etmek, oynamak, yapmak çok hoşuma gitti. Orada başladı. İlk izlediğim oyun da karşı komşumuz DT’deydi. ‘Çamaşırhane’ diye bir oyunu vardı. Onu izlemiştim, bayılmıştım. Çok hayal meyal hatırlıyorum. Bir sürü çocuk oyunu izliyordum. Operadan çok etkileniyordum. Sahnede olan insanlara hayrandım.