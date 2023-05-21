Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" Fransa'da düzenlenen prestijli Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterildi. Festivalin en çok merak edilen filmlerinden olan yapım, 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 1

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali film gösterimleri ve gösterişli kırmızı halısıyla devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 2

Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 3

9 DAKİKA AYAKTA ALKIŞLANDI

Oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone gibi isimlerin yer aldığı film, festival gösteriminin ardından 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 4

CANNES'A DAMGA VURDU

3 saat 26 dakika uzunluğundaki film, bu yıl Cannes Film Festivali'nde en uzun süre alkışlanan film oldu.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 5

Aldığı tepkiler üzerine mutluluğunu dile getiren yönetmen Scorsese "Sanırım hayatımda hiç böyle bir şey deneyimlemedim" dedi. Yönetmen festivale en son 1985 yılında "After Hours" filmiyle katılmıştı.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 6

David Grann'in gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanan film, 1920'lerde ABD'de geçiyor.

Beraber imza attıkları projelerle Hollywood’un ikonik ikilisi haline gelen Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese, daha önce Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalıştı.

İşte film prömiyerinden yansıtan görüntüler...

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 7

Naomi Campbell

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 8

Tobey Maguire ve Lukas Haas

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 9

Kirsten Dunst ve Jesse Plemons

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 10

Francois-Henri Pinault ve Salma Hayek Pinault

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı - 11

Irina Shayk

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