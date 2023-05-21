Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi"Killers of the Flower Moon" Cannes'da 9 dakika boyunca alkışlandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali film gösterimleri ve gösterişli kırmızı halısıyla devam ediyor.
Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.
Oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone gibi isimlerin yer aldığı film, festival gösteriminin ardından 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
3 saat 26 dakika uzunluğundaki film, bu yıl Cannes Film Festivali'nde en uzun süre alkışlanan film oldu.
Aldığı tepkiler üzerine mutluluğunu dile getiren yönetmen Scorsese "Sanırım hayatımda hiç böyle bir şey deneyimlemedim" dedi. Yönetmen festivale en son 1985 yılında "After Hours" filmiyle katılmıştı.
David Grann'in gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanan film, 1920'lerde ABD'de geçiyor.
Beraber imza attıkları projelerle Hollywood’un ikonik ikilisi haline gelen Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese, daha önce Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalıştı.
İşte film prömiyerinden yansıtan görüntüler...
Naomi Campbell
Tobey Maguire ve Lukas Haas
Kirsten Dunst ve Jesse Plemons
Francois-Henri Pinault ve Salma Hayek Pinault
Irina Shayk