Lizzo sahnede çaldığı 200 yıllık kristal flütle tarihe geçti

Sahnede hem şarkı söyleyip hem flüt çalmasıyla tanınan Amerikalı rap şarkıcısı Lizzo, flüt yeteneğini konuştururken aynı zamanda tarih yazdı.
34 yaşındaki şarkıcı, eski ABD Başkanı James Madison’a ait olan 200 yıllık kristal flütü çalan ilk kişi olarak müzik tarihine geçti.
Washington’da verdiği konser esnasında Lizzo’ya, Kongre Kütüphanesi’nden izinle aldığı flütü çalarken polis eşlik etti.
Lizzo, kullandığı 1800’lerden kalma flüt için, “Şarap kadehini çalmak gibi” yorumunu yaptı. James Madison’ın flütünü çaldığını söyleyen Lizzo, performansını bitirdikten sonra enstrümanı temsilciye teslim etti ve flüt özel çantasına yerleştirildi.
Kongre Kütüphanesi yetkilileri, enstrümanın güvenli bir şekilde yerine yerleştirildiğini kurumun resmi Twitter hesabından duyurdu. Yetkililer, Washington polisine de kendilerine eşlik ettikleri için teşekkür etti.
2019 yılında Time dergisi tarafından “eğlence dünyasında yılın kişisi” (entertainer) seçilen rapçi Lizzo, esasen bir flutist ve sahne performanslarında zaman zaman flüt sololarına yer veriyor.
Lizzo'nun yaptığı müzik, pop ve hip hop karışımı olarak tarif ediliyor. Müziği aynı zamanda soul, R&B ve funk-pop özelliği de taşıyor.
Lizzo, 2020’de sekiz dalda aday gösterildiği Grammy’den üç ödülle döndü.
Şarkıcılık yeteneğinin yanı sıra oyunculuk alanında da yeteneğini sergilemekten kaçınmayan Lizzo, 2019 yapımı animasyon UglyDolls’ta sesiyle performans gösterdi. Lizzo ayrıca Jennifer Lopez’in başrolde yer aldığı Hustlers adlı suç-komedi türü filmde de rol aldı.
Lizzo, müziği kadar cesur sahne kostümleriyle ve dansıyla da tanınıyor.