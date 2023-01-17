Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi

İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Sanat Akademisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi - 1

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Sanat Akademisi, İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi - 2

Sergi kapsamında Francisco de Goya’nın "The Black Duchess" adlı tablosu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi - 3

İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi, 21 Ocak ve 10 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi - 4

Sergi kapsamında Joaquin Sorolla’nın "Vision of Spain" adlı tablosu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi - 5

Sergide yer alan Diego Velazques’in "Portrait of a Girl" adlı tablosu da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi - 6

Sergi kapsamında Hermenegildo Anglada Camarasa’nın "Girls of Burriana (Falleras)" adlı tablosu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi - 7

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