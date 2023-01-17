Londra'da İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Sanat Akademisi, İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.
Sergi kapsamında Francisco de Goya’nın "The Black Duchess" adlı tablosu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
İspanyol ve Hispanik Sanat ve Kültür Sergisi, 21 Ocak ve 10 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.
Sergi kapsamında Joaquin Sorolla’nın "Vision of Spain" adlı tablosu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Sergide yer alan Diego Velazques’in "Portrait of a Girl" adlı tablosu da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Sergi kapsamında Hermenegildo Anglada Camarasa’nın "Girls of Burriana (Falleras)" adlı tablosu da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.