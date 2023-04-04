Margot Robbie'li Barbie filminin karakter afişleri yayınlandı

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.





İşte filmin karakter afişleri...