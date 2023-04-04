Margot Robbie'li Barbie filminin karakter afişleri yayınlandı

Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandırdığı Barbie filminin karakter afişleri yayınlandı.
Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Robbie'ye başrollerde Ryan Gosling, America Ferrera ve Dua Lipa gibi isimler eşlik ediyor.
Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği film 21 Temmuz 2023’te sadece sinemalarda gösterilecek.
Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.
Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.
İşte filmin karakter afişleri...