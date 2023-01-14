Melis Sezen ve Cansu Dere İspanya'dan ödül aldı

"KÜLTÜREL İLİŞKİLER İKİ ÜLKEYİ YAKINLAŞTIRIYOR"

Melis Sezen'e ödülünü takdim eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da şunları kaydetti:

"Aslında diplomasi kültürel ilişkileri de kapsıyor. Burada çok güzel bir şey yaşandı ve dizilerimizin ne kadar popüler olduğunu gördük. Melis Sezen bu akşam en az İspanyol yıldızlar kadar, belki onlardan daha fazla alkış aldı. Kültürel ilişkiler iki ülkeyi yakınlaştırıyor. Biz de bunu gelişimci dış politikamızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olarak görüyoruz."