Mersin Devlet Opera ve Balesi'ne 30. yıl kutlaması

Süreç içerisinde kuruma emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan,"Mersin Devlet Opera ve Balesi geçen yıllar içerisinde 3 bin 191 konser vermiş. Toplamda da 1 milyon 200 bin seyirciye sunum yapmış. 2022'de de 92 konserle binlerce kişiye konserlerini icra etmiş" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sanatın birçok dalında çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi bölgesel bir kurum olma bilinciyle kendi coğrafi bölgesi olmak üzere tüm yurtta ulusal ve uluslararası festivallere katılmış, turneler düzenlemiştir. Yurt dışından aldığı davetlerle 15 farklı ülkede ülkemizin aydınlık yüzünü temsil etmiştir" diye konuştu.