Mersin Devlet Opera ve Balesi'ne 30. yıl kutlaması
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 30. yıl dönümü kapsamında "Sanatın Unutulmaz Yolculuğu" konserini sahneledi.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 30. yıl dönümünü "Sanatın Unutulmaz Yolculuğu" konseriyle kutladı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde yaptığı konuşmada, sanatın hayat içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Sanatın insan ruhunu dinginleştirdiğini dile getiren Pehlivan, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin kentte önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.