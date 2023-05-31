Mutlaka izlenmesi gereken 10 anime dizi

2. Demon Slayer / İblis Katili - IMDB: 8,7

Başroldeki Tanjiro Kamado, dağa çıkıp topladığı kömürleri kasabada satarak ailesinin geçimini sağlamaktadır. Ancak bir gün eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında dehşete düşer. İblisler ailesini katletmiş kardeşi Nezuko'nun bir iblis olmasına neden olmuştur. Tüm bu yaşananların ardından bir iblis avcısı olmak isteyen Tanjiro'nun uzun yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Çok sayıda ödül olan bu yapım 2010'ların en iyi animelerinden biri olarak kabul ediliyor.