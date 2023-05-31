Mutlaka izlenmesi gereken 10 anime dizi

Simya yoluyla annelerini yaşama döndürmeye çalışırken başarısızlığa uğrayan ve kendi bedenleri parçalanan Edward ve Alphonse Elric adlı iki kardeşin, bedenlerini geri getirmek amacıyla felsefe taşını arayışlarını konu alan bu anime, 2005 yılında Anime Insider tarafından "yılın animesi" seçildi.
Castlevania, Simon Belmont adlı bir vampir avcısının maceralarını konu ediyor. Belmont ailesinin hayatta kalan son ferdi olan Simon, Doğu Avrupa’yı Vlad Dracula teröründen kurtarmak için zorlu bir mücadele verir. İşgal altındaki şehir kurtarmaya çalışan vampir avcısı, Dracula tarafından komuta edilen, öteki dünyaya ait yaratıklardan oluşan ordu ile savaşır.
İnsanlar devler tarafından birkaç yüzyıl önce tamamen yok edilmiştir. Bu devler uzun boyludur, zeki değildirler ve insanlar ile beslenirler. Bir grup insan çareyi en büyük devlerden bile uzun yüksek duvarlarla çevrili bir şehre kendilerini kapatmakla bulmuşlardır. Günümüze gelindiğinde 100 yıldır hiçbir dev görünmeyen şehirde Eren ve üvey kız kardeşi Mikasa, büyük bir dev tarafından şehrin duvarlarının yıkılışına şahit olurlar. Devler şehre akın etmeye başlar ve iki çocuk da annelerinin devler tarafından ölümüne tanıklık eder. Eren, yeryüzündeki tüm devleri öldürüp hem kendisinin hem de insanlığın intikamını almak için yemin eder.
Bir grup arkadaş mikrodalga cihazıyla kendi geçmişlerine yolculuk yapabilmektedir. SERN isimli organizasyon ise kendi zaman yolculuğu araştırmalarını sürdürürken karakterler bir yolunu bulup yakalanmamak zorundadırlar. Arkadaşlarının başına gelen kötü şeyleri zamanı kullanarak kurtarmaya çalışan Okabe Rintarou ya da diğer adıyla Huouoyin Kyouma pes etmeyen bir yapıya sahiptir.
Kaptan Tsubasa, dünyanın en iyi futbolcusu olmayı ve Japonya ile Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal eden 11 yaşındaki Tsubasa Ozora'nın hikayesini anlatıyor. Hayallerine ulaşmak için Tsubasa, annesiyle Nankatsu'ya taşınır ve burada öne çıkabilmesi için yeteneklerini sergiler. Hayaline giden bu yolda kendisiyle aynı hayalleri paylaşan birçok kişiyle yolları kesişir ve kendisini bitmek bilmez mücadeleler içerisinde bulur.
Nerve Gear isimli VR gözlük tüm Japonya'yı kasıp kavurmaktadır. Sword Art Online isimli açık dünya oyunu için üretilen bu gözlükler sanal gerçekliği artırarak MMORPG dünyasını farklı bir boyuta taşımıştır. Baş rolümüz Kirito, yemek molası için oyundan çıkmak istediğinde çıkış butonu olmadığını fark eder. Oyunun sahibi Akihiko Kayaba, çevrimiçi olan herkesi bir alanda toplar ve bir duyuru yapar. Aincrad'da bulunan 100 katın her boss'unu kesmek zorunda olduklarını ve oyunu bitirmeleri gerektiğini, aksi halde oyundan çıkamayacaklarını belirtir. Oyunda ölen gerçek hayatta da sanal gerçeklik gözlüğü tarafından öldürülecektir. Bir Beta oyuncusu olan Kirito, ölmeden bu oyunu tamamlayabilecek midir?
Süper gücünü kontrol etmek için aldığı eğitimde saçlarını kaybeden Saitama, tek yumrukla herkesi alt edebilmektedir. Şehirde ortalığı kasıp kavuran canavarlar ve kötü adamlarla dövüşen Saitama kendi dişine göre birini bulmaya çalışırken kolay ve komik zaferleriyle izleyenleri mest etmektedir.
Naruto Uzumaki, köy halkı tarafından dışlanmış ve yalnız kalmaya mahkum edilmiştir. Çevresine kendini kabul ettirmek için Ninja akademisine giden karakterimiz orada da başarısızdır ancak inatçı ve azimli bir kişiliğe sahiptir. Tilki şeytanın ruhunu taşıyan genç ninjanın en büyük amacı ise köyünün en güçlü ninjası olmaktır. Hokage unvanını almak için çabalayan Naruto, arkadaşları Sasuke Uchiha, Sakura Hareuno ve Hatake Kakashi ile köylerini korumak için mücadele ederler.
Başroldeki Tanjiro Kamado, dağa çıkıp topladığı kömürleri kasabada satarak ailesinin geçimini sağlamaktadır. Ancak bir gün eve döndüğünde karşılaştığı manzara karşısında dehşete düşer. İblisler ailesini katletmiş kardeşi Nezuko'nun bir iblis olmasına neden olmuştur. Tüm bu yaşananların ardından bir iblis avcısı olmak isteyen Tanjiro'nun uzun yolculuğuna tanıklık ediyoruz.
Çok sayıda ödül olan bu yapım 2010'ların en iyi animelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Listenin en başında yer alan Ölüm Defteri'nde her şey bir polis çocuğu olan Yagami Light'nun okul bahçesinde ölüm defterini bulmasıyla başlıyor. Ölüm meleği Ryuk'un dünyaya düşürdüğü bu deftere ismi yazılan kişi belirtildiği şekilde 30 saniye içerisinde ölüyor. Ölüm sebebi belirtilmeden sadece isim yazılırsa kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Genç bir çocuk kendi kurallarıyla dünyada adaleti sağlamaya çalışırken, polis olan babası ve özel tim ile mücadele etmek zorunda kalıyor.