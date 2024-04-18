Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film
Aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar Nisan ayında birçok iddialı film izleyici karşısına çıkıyor. İşte BBC'nin derlediği listeye göre; gerek konuları gerek oyuncu kadrolarıyla mutlaka izlemeniz gereken 10 yapım...
10. Girls State
Amanda McBaine ve Jesse Moss'un Emmy ödüllü belgeseli Boys State'in devamı niteliğindeki "Girls State", 2022'de Missouri'de bitişik ama ayrı bir erkek kampı olan Erkek Eyaleti ile aynı zamanda düzenlenen Kızlar Eyaleti olan kızlara yönelik eşdeğer bir kampı inceliyor.