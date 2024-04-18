Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film

Aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar Nisan ayında birçok iddialı film izleyici karşısına çıkıyor. İşte BBC'nin derlediği listeye göre; gerek konuları gerek oyuncu kadrolarıyla mutlaka izlemeniz gereken 10 yapım...

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 1

10. Girls State

Amanda McBaine ve Jesse Moss'un Emmy ödüllü belgeseli Boys State'in devamı niteliğindeki "Girls State", 2022'de Missouri'de bitişik ama ayrı bir erkek kampı olan Erkek Eyaleti ile aynı zamanda düzenlenen Kızlar Eyaleti olan kızlara yönelik eşdeğer bir kampı inceliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 2

9. The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Joanna Arnow'un imzasını taşıyan ve onun deneyimlerinden ilham alan film, New York'taki hayatı boyunca sürüklenen otuzlu yaşlarındaki nevrotik Ann'in bir portresini gözler önüne seriyor.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 3

8. Challengers

Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers"ın başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist yer alıyor. 26 Nisan'da vizyona girecek olan film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 4

7. The First Omen

Başrollerini Nell Tiger Free, Bill Nighy, Sonia Braga'nın paylaştığı The First Omen (Omen: İlk Kehanet) filmi, kendi inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşı karşıya kalan bir kadının hikayesini konu ediyor.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 5

6. The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Kadrosunda Henry Cavill, Eiza Gonzalez, Alan Ritchson gibi isimlerin bulunduğu, Guy Ritchie imzalı The Ministry of Ungentlemanly Warfare filmi, Damien Lewis'in yazdığı "Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII" adlı kitaptan uyarlandı.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 6

5. Civil War

Başrollerinde Kirsten Dunst, Wagner Moura, Nick Offerman ve Jesse Plemons gibi isimlerin yer aldığı film, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçiyor.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 7

4. Monkey Man

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan Monkey Man, bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 8

3. Sasquatch Sunset

 Eşsiz bir ailenin hayatına odaklanan filmin başrollerinde Riley Keough, Jesse Eisenberg, Christophe Zajac-Denek ve Nathan Zellner yer alıyor.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 9

2- Coup de Chance

Woody Allen imzalı filmde başrolleri Lou de Laage, Valerie Lemercier, Melvil Poupaud paylaşıyor. Allen, Paris'te geçen filmi "zehirli bir romantik gerilim" olarak tanımlamıştı.

Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film - 10

1- Abigail

Film, kaçırılıp izole bir malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

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