Nisan ayı bitmeden izlemeniz gereken 10 film

10. Girls State

Amanda McBaine ve Jesse Moss'un Emmy ödüllü belgeseli Boys State'in devamı niteliğindeki "Girls State", 2022'de Missouri'de bitişik ama ayrı bir erkek kampı olan Erkek Eyaleti ile aynı zamanda düzenlenen Kızlar Eyaleti olan kızlara yönelik eşdeğer bir kampı inceliyor.