Oppenheimer 8 ay sonra Japonya'da vizyona girdi: İzlemek çok zordu!

"HİROŞİMA KÖKENLİ BİRİ OLARAK İZLEMEYİ ZOR BULDUM"

37 yaşındaki bir Hiroşimalı ise "Tabii ki bu, Akademi Ödüllerini kazanmayı hak eden muhteşem bir film. Ancak film aynı zamanda atom bombasını, onu öven bir şekilde tasvir ediyor ve Hiroşima kökenli biri olarak izlemeyi zor buldum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar arasında "Film izlemeye değerdi ama sonunda Oppenheimer'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruşması gibi birkaç sahneden çok rahatsız oldum" gibi ifadeler de yer aldı.

Filmi izleyen bir öğrenci ise “Atom bombalarının atıldığı Hiroşima ve Nagazaki sakinleri, kesinlikle kurbandır. Ama mucidin faillerden biri olmasına rağmen, aynı zamanda savaşın kurbanı olduğunu düşünüyorum" dedi.