Oppenheimer 8 ay sonra Japonya'da vizyona girdi: İzlemek çok zordu!
Atom bombasının yapılışını anlatan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer filmi, Japonya'da vizyona girdi. 1945 yılında Hiroşima ve Nigazaki'ye atılan atom bombasının yapılışını konu alan filme karışık tepkiler geldi.
AYLAR SONRA JAPONYA'DA VİZYONA GİRDİ
Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar Ödülleri'nden 7 ödülle ayrıldı.
Gişede de büyük bir başarı yakalayan film Japonya'da vizyona girmemişti.
1945 yılında Hiroşima ve Nigazaki'ye atılan atom bombasının yapılışını konu alan film, aylar sonra ülkede vizyona girdi.