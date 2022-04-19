Osman Hamdi Bey'in köşküne restorasyon

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osman Hamdi Bey evinin tahsisini geçen yıl bakanlığımıza aldık. Restorasyon için çalışmalar başladı. Bu yılki yatırım programımızda iş mevcut. Bu yıl önce restorasyon ardından da yeni teşhiri ve ziyarete açılması için pek yakında çalışmaya başlayacağız" dedi.