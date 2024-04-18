Quentin Tarantino son filmini çekmekten vazgeçti: Brad Pitt başrolde olacaktı

Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, kariyerine son noktayı koyacak o filmi çekmekten vazgeçti.

Quentin Tarantino son filmini çekmekten vazgeçti: Brad Pitt başrolde olacaktı - 1

Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar... Hollywood'da, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino, son kez yönetmen koltuğuna oturacağını açıklamıştı.

Onuncu ve son filmi için hazırlıklara başlayan yönetmen, "The Movie Critic" (Film Eleştirmeni) adını taşıyacak filmde Brad Pitt ile çalışacaktı.

N-LIFE HABERLERİ

Quentin Tarantino son filmini çekmekten vazgeçti: Brad Pitt başrolde olacaktı - 2

FİLMİ ÇEKMEYECEK

Oscar ödüllü yönetmen Tarantino, The Movie Critic filmini çekmeyeceğini açıkladı. Variety'nin haberine göre, Tarantino filmin senaryosunu değiştirmeyi veya hikayeyi sıfırdan yazmayı planlamıyor.

Yönetmenin tamamen yeni bir proje hazırlığında olduğu düşünülünüyor.

Quentin Tarantino son filmini çekmekten vazgeçti: Brad Pitt başrolde olacaktı - 3

THE MOVE CRITIC NE HAKKINDAYDI?

Filmle ilgili birçok ayrıntı açıklanmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alması ve filmin 1970'lerde Los Angeles'ta geçmesi planlanıyordu.

Quentin Tarantino son filmini çekmekten vazgeçti: Brad Pitt başrolde olacaktı - 4

PITT VE TARANTINO KAÇ KEZ FİLM YAPTI?

Pitt ile Tarantino ile daha önce Soysuzlar Çetesi (2009) ve Bir Zamanlar...Hollywood'da (2019) filmlerinde birlikte çalıştı.

Pitt, Bir Zamanlar...Hollywood'da filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

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