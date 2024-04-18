Quentin Tarantino son filmini çekmekten vazgeçti: Brad Pitt başrolde olacaktı
Yaptığı çapraz kurgular, vahşet sahneleri, pop kültür göndermeleriyle görüldüğü anda imzası kabul edilecek filmlere imza atan Quentin Tarantino, kariyerine son noktayı koyacak o filmi çekmekten vazgeçti.
Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar... Hollywood'da, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino, son kez yönetmen koltuğuna oturacağını açıklamıştı.
Onuncu ve son filmi için hazırlıklara başlayan yönetmen, "The Movie Critic" (Film Eleştirmeni) adını taşıyacak filmde Brad Pitt ile çalışacaktı.