Rami Malek sinema efsanesi Buster Keaton'ı canlandıracak

Warner Bros. Television yakın zamanda Buster Keaton'ın hayatına dayanan bir mini dizi için görüşmelere başladı. Görüşmeler sonucunda Buster Keaton rolü için Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek seçildi.
Projenin yönetmen koltuğunda ise son olarak The Batman'i yöneten Matt Reeves var. Dizinin senaristliği ve yürütücü yapımcılığı için ise Friends, Succession gibi dizilerin yapımcısı Ted Cohen ile görüşmeler yapılıyor.
Charlie Chaplin ile birlikte sessiz film döneminin en önemli yıldızlarından biri olarak kabul edilen ve donuk bir yüz ifadesiyle fiziksel komedi performansı ile tanınan Buster Keaton'ın, ilk filmi The Butcher Boy'dan Sherlock Jr, Steamboat Bill Jr. gibi iyi bilinen filmlerin yönetmenliğini yaptığı uzun bir sinema kariyeri oldu.
Annesi ve babası vodvil oyuncusu olan Buster Keaton, 1895 yılında Kansas'ta doğdu. İlk olarak 1917 yılında komedyen yönetmen Roscoe 'Fatty' Arbuckle'ın filmi The Butcher Boy'da rol aldı. Daha sonra Arbuckle ile 15 kısa filmde daha çalıştı.
1920'den itibaren uzun metraj filmlerde rol almaya başlayan Keaton, kendine has fiziksel komedi tarzı, donuk yüz ifadesi ve büyük gözleriyle ikonikleşti. Sherlock Jr., The Cameraman, The General gibi filmleriyle sinema tarihine geçti.
Buster Keaton'ı canlandıracak Holywood yıldızı Rami Malek, Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmiyle 2019'da En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
Mısır asıllı ABD’li aktör, role hazırlanmak için Mercury’nin röportajlarından konserlerine arşivdeki bütün kayıtları, oyuncu koçuyla birlikte izleyip Mercury’nin jest ve mimiklerine kadar irdelediklerini anlatmıştı.
Emmy ödüllü oyuncu, “Sadece Mercury değil, ona ilham olan isimler; David Bowie, Mick Jagger, Jimmi Hendrix, Aretha Franklin’i de en az Mercury kadar inceledim” diyen 41 yaşındaki oyuncu, rolünün hakkını verebilmek için Freddie Mercury’nin yalnızca jest ve mimiklerine bir ay çalıştığını anlatmıştı.
Malek, “Onu bu kadar etkileyici kılan şeylerden biri, hareketleriyle seyirci arasında kurduğu güçlü bağ. Oyuncu koçumla birlikte Freddie’nin performanslarını hatta röportajlarını izleyip araştırdık. Mimikleri, ses tonu, jestleri… Her şeye odaklandık” şeklinde konuşmuştu.