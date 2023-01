Rami Malek sinema efsanesi Buster Keaton'ı canlandıracak

Charlie Chaplin ile birlikte sessiz film döneminin en önemli yıldızlarından biri olarak kabul edilen ve donuk bir yüz ifadesiyle fiziksel komedi performansı ile tanınan Buster Keaton'ın, ilk filmi The Butcher Boy'dan Sherlock Jr, Steamboat Bill Jr. gibi iyi bilinen filmlerin yönetmenliğini yaptığı uzun bir sinema kariyeri oldu.

Annesi ve babası vodvil oyuncusu olan Buster Keaton, 1895 yılında Kansas'ta doğdu. İlk olarak 1917 yılında komedyen yönetmen Roscoe 'Fatty' Arbuckle'ın filmi The Butcher Boy'da rol aldı. Daha sonra Arbuckle ile 15 kısa filmde daha çalıştı.

1920'den itibaren uzun metraj filmlerde rol almaya başlayan Keaton, kendine has fiziksel komedi tarzı, donuk yüz ifadesi ve büyük gözleriyle ikonikleşti. Sherlock Jr., The Cameraman, The General gibi filmleriyle sinema tarihine geçti.