Rus sanatçı plastik heykelleriyle ekosisteme dikkati çekiyor

"ESERLERİ SOSYAL MESAJ İÇERİYOR"

İrili ufaklı yüzlerce heykeli bulunan Amirova, heykellerinde yapıştırıcı, zımba ve çivi gibi hiçbir yardımcı madde kullanmıyor. Sadece plastik şişeleri eğip bükebilmek adına mum ateşinden yararlanan geri dönüşüm sanatçısı Amirova'nın son yaptığı 'Perseus', denizlerin ve okyanusların plastiklerle kirletilmesine odaklanarak, sosyal mesaj içeriyor.

Yunan mitolojisinde Medusa'yı öldürmesi için görevlendirilen ve görevini tamamladıktan sonra Medusa'nın kestiği kafasını tutup havaya kaldırarak heykelleştirilen Perseus, sanatçı Amirova'nın eserinde ise elinde kılıç, etrafında plastik atıklarla savaşırken yer aldı.