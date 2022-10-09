Rusya ünlü rapçi Oxxxymiron'u yabancı ajan ilan etti

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede gençler arasında popüler olan rapçi Oxxxymiron'u "yabancı ajan" ilan etti.



Independent'in haberine göre, gerçek adı Miron Fyodorov olan Oxxxymiron, 4 gazeteci ve tanınmış bir yazar olan Dmitry Glukhovski'yle birlikte yabancı ajan listesine eklendi.



37 yaşındaki Fyodorov, Kremlin'in Ukrayna saldırısını "felaket ve suç" diye nitelendirmişti.