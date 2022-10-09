Rusya ünlü rapçi Oxxxymiron'u yabancı ajan ilan etti

Mart ayında Türkiye'de de konser veren ünlü Rus rap şarkıcısı Oxxxymiron, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" ilan edildi.

Rusya ünlü rapçi Oxxxymiron'u yabancı ajan ilan etti - 1

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede gençler arasında popüler olan rapçi Oxxxymiron'u "yabancı ajan" ilan etti.

Independent'in haberine göre, gerçek adı Miron Fyodorov olan Oxxxymiron, 4 gazeteci ve tanınmış bir yazar olan Dmitry Glukhovski'yle birlikte yabancı ajan listesine eklendi.

37 yaşındaki Fyodorov, Kremlin'in Ukrayna saldırısını "felaket ve suç" diye nitelendirmişti.

Rusya ünlü rapçi Oxxxymiron'u yabancı ajan ilan etti - 2

Rus birliklerinin Ukrayna'ya girdiği şubat ayından sonra ülkeden ayrılan rapçi, Ukraynalı mültecilere destek olmak için konserler düzenliyor.

Rapçinin konser verdiği ülkeler arasında Birleşik Krallık, Almanya ve Türkiye de yer alıyor. Müzisyen Türkiye'ye 15 Mart'ta gelmişti.

Politik şarkı sözleriyle dikkat çeken Fyodorov hapisteki Rus muhalif Alexei Navalny için düzenlenen destek mitinglerine de katılmıştı.

Rusya ünlü rapçi Oxxxymiron'u yabancı ajan ilan etti - 3

Bilimkurgu yazarı Glukhovski de saldırıyı kınamış ve Rus ordusunu "itibarsızlaştırdığı" gerekçesiyle arananlar listesine eklenmişti.

2002'de yayımladığı "Metro 2033" adlı kitabıyla tanınan yazar, Ukrayna saldırısını eleştirdiği için kısa süre önce bir mahkeme tarafından gıyaben tutuklanmıştı.

Rusya ünlü rapçi Oxxxymiron'u yabancı ajan ilan etti - 4

Son güncellemeyle birlikte Rusya'da aile içi şiddet yasası için uzun süredir kampanya yürüten feminist politikacı Alena Popova ve Radio Free Europe/Liberty'de çalışan gazeteci Irina Storozheva da yabancı ajan listesine eklendi.

Ülkede bu kategoriye alınan kişilerin finansal hareketleri sıkı denetleniyor. Ayrıca yayımladıkları her materyale yabancı ajan olduklarını belirten bir uyarı yerleştiriliyor. 

N-LIFE HABERLERİ

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