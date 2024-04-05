Sadri Alışık kabri başında anıldı

"GÖZLERİ TÜRKÇE KONUŞAN BİR ADAMDI"



Sadri Alışık'ın derinliği yüksek ve çarpıcı bir sanatçı olduğunu vurgulayan Alışık, "Bugün babamın doğum günü. Hem ramazan ayındayız hem de Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Böyle bir vakitte bu anmayı yapıyor olmamız çok güzel. Sadri Alışık, gözleri Türkçe konuşan bir adamdı. Filmlerindeki kadar serseri, resimlerindeki kadar naif, şiirlerindeki kadar filozof insandı. O, karşısındakinin aklına uğramadan, doğrudan kalbine inen bir kişiydi. Komediyi de hüznü de bir arada yaşayan ve yaşatan bir sanatçıydı. Bu geçen zamanda anladım ki babalar duvar gibiymiş, görünmese de dokunurlarmış evlatlarına. Buraya kadar gelip, bizleri yalnız bırakmayan herkese de tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.