Sümela'da fresklere kazınan isimler siliniyor

'DÜZELTMESİ ZAMAN ALACAK'



İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, fresklerin onarımı için titiz çalışma yapılacağını belirterek, "Manastırda şimdi sıra çevre düzenlemeleri, ışıklandırma ve en önemlisi fresklerde yapılacak olan çalışmalara geldi. Freskler tahrip olmuş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın uzman bir ekibi var. İstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Ankara'dan gelen uzman ekibin yaptığı titiz çalışmalarda fresklere müdahalede bulundular. Bu çok hassas bir çalışma. Nasıl bir cerrah, ameliyat yaparken, hastasına çok titizlikle davranıyorsa uzman ekip de o hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor. Doğal şartlar ve insan faktöründen dolayı tahrip olan fresklerin düzeltmesi zaman alacak. Uzman ekiplerimiz sadece yaz aylarında çalışabiliyor. Yaz mevsimi de bölgede kısa olduğu için çalışmalar, ziyaretçilerin gözle görebileceği bir düzeyde olmuyor. En belirgin çalışma, manastır içindeki Meryem Ana-Çocuk İsa figürü üzerinde yapılan çalışma. Figürün sol tarafında çalışma bitti sağ tarafıysa; henüz işlem görmedi. Freskleri de gün yüzüne çıkartıp, ziyaretçilere sunacağız" diye konuştu.