Superman'in devam filmi geliyor

EN ÇOK KAZANAN SUPERMAN FİLMİ

DC Genişletilmiş Evreni'ndeki ilk film olarak kabul edilen 'Man of Steel' 2013 yılında vizyona girdi ve karışık eleştiriler almasına rağmen, dünya çapında 668 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek tarihteki en çok kazanan Superman filmi oldu.

Aslında Man of Steel'in Dark Knight benzeri bir üçlemenin ilk filmi olması planlanıyordu. Ancak DC, Marvel Stüdyolarının birden çok karakterin hikaye çizgisini bir araya getirdiği Avengers benzeri filmlerin izinden gitmeyi tercih etti. 2016 yılında gelen Batman v Superman: Dawn of Justice'te Cavill'in Superman'ine, Ben Affleck'in Batman'i ve Gal Gadot'nun Wonder Woman'ı eşlik etti. Bu arada Man of Steel devam filmleri de rafa kalktı.

Warner Bros. şimdi devam filmini hayata geçirmek konusunda oldukça kararlı ve Henry Cavill'in Superman olarak geri döneceği ikinci solo filmi için yazar arayışı içinde.