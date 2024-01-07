Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel, anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü olarak 19 Nisan 1950'de dünyaya geldi. Uzel, babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bıraktıktan sonra müzik kariyerine 1975'te İstanbul Belediye Konservatuvarı'ında korist olarak başladı.

Kendine sahne ismi olarak Yüksel Uzel’i seçen ünlü sanat müziği sanatçısı ilk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı ve halk tarafından da çok sevildi.

Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak’tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkardı. Albüme adını veren bu şarkı yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından da seslendirildi.

İlerleyen yıllarda iyice Türk sanat müziğine yönelen Yüksel Uzel "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.

Kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını deneyen Yüksel Uzel 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynadı.