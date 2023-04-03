Unutulmaz şarkılara imza atan usta yorumcu Kayahan anılıyor

ÇOCUKLAR İÇİN BİLİM KURGU TEMALI PROGRAM SUNDU

Kayahan, 1985'te TRT Müzik kanalında "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içerisinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sundu, 1987'de ise yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" adlı albümü hazırladı.

Kariyeri boyunca çıkardığı her albümü dinleyicilerine bir sloganla sunan Kayahan, 1991'de "Yemin Ettim"i çıkardı.

Merhum sanatçının eşi İpek Açar, katıldığı bir televizyon programında albümün duygusal hikayesini şöyle paylaşmıştı:

"Hastalığını ilk kez öğrendiğinde doktor ona demiş ki, 6 ay ömrün var. İlk aklına gelen şey 'Öyle bir şarkı yazayım ki ben bu dünyada olmadığım zaman da beni hep bu şarkıyla anımsasınlar' olmuş. 1991 yılında Yemin Ettim albümünde yayınlandı. 'Yemin Ettim şarkısı, can havliyle yazdığım bir şarkı' derdi. Ama Allah ömür verdi, Yemin Ettim'den sonra çok güzel şarkılara imza attı."

İkinci albümü, "Odalarda Işıksızım"ı 1992'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, büyük bir başarı elde etti. Sanatçı, aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, on binlerce kişinin izlediği konsere imza attı.

Kayahan, 1993'te çıkardığı "Son Şarkılarım" albümündeki "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem" ve "Aman" gibi şarkılarıyla da müzikseverlerin büyük beğenisini kazanarak, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan sanatçının, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı. Sanatçı, "Ben Anadolu Çocuğuyum" şarkısında, kültürel erozyon karşısındaki tepkisini işledi.