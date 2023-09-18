Yazılımcı çift oyuncak müzesi kurdu
Yazılımcı Derya ve Yiğit Kiremitçi çifti, 2005 yılından bu yana topladıkları 4 binden fazla oyuncaktan oluşan koleksiyonlarını, kurdukları Bursa Oyuncak Müzesi'nde sergiliyor.
Yazılımcı Derya ve Yiğit Kiremitçi çifti, 2005 yılından bu yana topladıkları 4 binden fazla oyuncaktan oluşan koleksiyonlarını, kurdukları Bursa Oyuncak Müzesi'nde sergiliyor.
Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenim gördükleri sırada tanışan ve sonrasında dünyaevine giren çift, Yiğit Kiremitçi'nin özel ilgi alanı olan oyuncak koleksiyonunu geliştirerek müze açmaya karar verdi.