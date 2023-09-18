Yazılımcı çift oyuncak müzesi kurdu

Derya Kiremitçi, eşinin oyuncak koleksiyonunun kendisi dahil olmadan önce daha çok erkek çocuklara uygun oyuncaklar olduğunu ve koleksiyonun eksik parçası olan bebek ile bebek evlerini de kendisinin tamamladığını söyledi.

Müzede sergilenen oyuncakları Türkiye'den ve yurt dışında pek çok ülkedeki çeşitli açık artırmalar ve müzayedelerden toparladıklarını kaydeden Derya Kiremitçi, "Yurt dışı seyahatlerimizde artık nereyi gezelim değil, hangi müzayedeye gidelim? Hangi antikacı mağazasını ziyaret edelim? Kimlerle tanışalım? Oyuncakların hikayesini, oraların çocuklarının, anılarını nasıl dinleyip de kendimize ne katabiliriz? Ülkemize ne katabiliriz diye baktık" ifadelerini kullandı.