2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı

TÜRKİYE'DEN 8 LEZZET LİSTEDE

Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.