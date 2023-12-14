2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirledi. Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listede 8 Türk yemeği yer alıyor. Kokoreçin, listeye Yunan lezzeti olarak "Kokoretsi" ismiyle girmesi dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi yemekleri...

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 1

TÜRKİYE'DEN 8 LEZZET LİSTEDE

Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.

N-LIFE HABERLERİ

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 2

KOKOREÇ DE LİSTEDE AMA YUNAN LEZZETİ OLARAK

Türk sokak lezzetlerinden kokoreç listeye 79. sıradan girdi. Ancak kokoreçin, Yunan lezzeti olarak 'Kokoretsi' ismiyle listeye girmesi dikkat çekti.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 3

LİSTEYE HANGİ YEMEKLER GİRDİ?

Peki Türk mutfağından hangi yemekler "Dünyanın en iyi 100 yemeği" listesine girmeyi başardı? İşte  Taste Atlas'ın hazırladığı 2023 yılının en iyi 100 yemeği listesi...

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 4

Tombik döner, Taste Atlas'ın listesinde 89. sırada yer aldı.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 5

Hünkar beğendi 77. sırada yer aldı.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 6

72. sırada mercimek çorbası yer aldı.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 7

Adana kebap ise 70. sırada yer aldı.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 8

60. sırada yer alan lezzet ise döner kebap.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 9

38. sıranın sahibi ise Türk mutfağından mantı oldu.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 10

Listenin 37. sırasında İskender Kebap yer aldı.

İşte dünyanın en iyi 20 lezzeti...

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 11

20. sırada ise Türk mutfağından "Cağ Kebabı" yer aldı.

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 12

19. Carne asada tacos

Meksika

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 13

18.  Leche de tigre

Peru

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 14

17. Dakos

Yunanistan

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 15

16. Vatapa

 Brezilya 

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 16

15. Tom kha gai

Tayland

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 17

14. Meat and Cold Cuts Bánh Mì

Vietnam

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 18

13. Pempek

Endonezya

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 19

12. Amêijoas à Bulhão Pato

Portekiz

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 20

11. Pappardelle al cinghiale

İtalya

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 21

10. Phanaeng Curry

Taylan

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 22

9. Shashlik

Rusya

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 23

8. Tangbao

 Çin

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 24

7. Butter Garlic Naan

Hindistan'

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 25

6. Khao soi

Tayland

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 26

5. Guotie

Çin

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 27

4.  Pizza Napoletana

İtlaya

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 28

3.  Phat kaphrao

Tayland

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 29

2. Roti canai

Malezya

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı - 30

1. Pichanha

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