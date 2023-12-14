2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı: Listede 8 Türk yemeği yer aldı
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirledi. Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listede 8 Türk yemeği yer alıyor. Kokoreçin, listeye Yunan lezzeti olarak "Kokoretsi" ismiyle girmesi dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi yemekleri...
TÜRKİYE'DEN 8 LEZZET LİSTEDE
Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.