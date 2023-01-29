2023'ün popüler mutfak renkleri

Nötr renklerin trend olduğu 2023 yılında, mutfaklarda yeşil tonları kullanılmaya devam edecek.
Oldukça popüler olan koyu yeşil rengi, modern şehir mutfağında bir zevk yaratırken çiftlik tarzında bir mutfağa da karakter getirecektir.
Mutfak dolaplarında kullanılan beyaz, kişilerde tanıdık ve rahat bir ortamda olmanın getirdiği sıcaklığı ve güvenliği çağrıştırıyor.
Ayrıca sıcak ahşap tonları ve diğer doğal dokunuşlarla birlikte bembeyaz mutfağınıza derinlik katabilirsiniz.
2023'te mutfaklarda trend olan en şaşırtıcı renk ise tozpembe olacak. Gri alt tonlu zarif bir tozpembe, mutfak alanınızda kibarlığın akışını sürdürmenizi sağlayacak.
Soğuk ve nötr tonlarında olduğu için özellikle küçük mutfaklar için ideal olan gri ya da atrasit tonları, uzun yıllar modası geçmeyecek bir seçim olabilir.
Uzun süredir kullanılan bir renk olsa da mutfaklarda son dönemde kullanılan vizon rengi, sakinleştirici bir etki yaratıyor.
Ev sahiplerinde rahatlık ve sıcaklık hissi yaratan bej rengi, her renk ton ve malzeme ile kombin edilebilir.