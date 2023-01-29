2023'ün popüler mutfak renkleri

Tek kat boya, mutfağınıza tamamen yeni bir görünüm kazandırabilir. Evin kalbi olan mutfaklar için 2023'te trend, doğadan ilham alan tonlar oldu. Mutfak renklerinde öne çıkan renkler; koyu yeşil, sıcak nötr ve tozpembe oldu. İşte 2023'ün popüler mutfak renkleri...

2023'ün popüler mutfak renkleri - 1

YEŞİL VE TONLARI

Nötr renklerin trend olduğu 2023 yılında, mutfaklarda yeşil tonları kullanılmaya devam edecek.

Oldukça popüler olan koyu yeşil rengi, modern şehir mutfağında bir zevk yaratırken çiftlik tarzında bir mutfağa da karakter getirecektir.

2023'ün popüler mutfak renkleri - 2

BEYAZ

Mutfak dolaplarında kullanılan beyaz, kişilerde tanıdık ve rahat bir ortamda olmanın getirdiği sıcaklığı ve güvenliği çağrıştırıyor. 

Ayrıca sıcak ahşap tonları ve diğer doğal dokunuşlarla birlikte bembeyaz mutfağınıza derinlik katabilirsiniz.

2023'ün popüler mutfak renkleri - 3

TOZ PEMBE

2023'te mutfaklarda trend olan en şaşırtıcı renk ise tozpembe olacak. Gri alt tonlu zarif bir tozpembe, mutfak alanınızda kibarlığın akışını sürdürmenizi sağlayacak.

2023'ün popüler mutfak renkleri - 4

GRİ-ANTRASİT

Soğuk ve nötr tonlarında olduğu için özellikle küçük mutfaklar için ideal olan gri ya da atrasit tonları, uzun yıllar modası geçmeyecek bir seçim olabilir.

2023'ün popüler mutfak renkleri - 5

VİZON

Uzun süredir kullanılan bir renk olsa da mutfaklarda son dönemde kullanılan vizon rengi, sakinleştirici bir etki yaratıyor.

2023'ün popüler mutfak renkleri - 6

BEJ

Ev sahiplerinde rahatlık ve sıcaklık hissi yaratan bej rengi, her renk ton ve malzeme ile kombin edilebilir.

N-LIFE HABERLERİ

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