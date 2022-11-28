9 adımda harika bir parti nasıl hazırlanır?

Doğum günü ya da arkadaşlarınızı ağırlayacağınız bir akşam yemeği. İyi bir partiyi organize etmek için dikkatli ve düzenli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ne tür yiyecekler ikram etmelisiniz? Yiyecekleri nasıl sunmalısınız? Nasıl bir organizasyon şirketiyle çalışmalısınız? İşte hepsinin cevabı için parti hazırlama rehberimize göz atın...

9 adımda harika bir parti nasıl hazırlanır? - 1

PARTİ TÜRÜ

Aklınızda nasıl bir parti var? Resmi mi, şık mı yoksa samimi mi? Ne tür bir parti yapacağınızı planlayarak işe başlayın.

DAVETLİ LİSESİ

Partinize kimi çağıracağınızı belirleyin ve listesinizi oluşturun. Böylece ikram ve mekan seçiminde daha rahat karar verebilirsiniz.

TARİH SEÇİN

Parti planlamasının belki de en önemli adımı partiyi düzenleyeceğiniz tarihi seçmek olabilir. Genelde herkes haftasonu müsait olacaktır ama en yakın arkadaşınız o tarihte yıllık izne çıkabilir. Öncelik verdiğiniz davetlilerinizin kişisel planlarını öğrenin.

9 adımda harika bir parti nasıl hazırlanır? - 2

MENÜ PLANLAMA

Eğer yiyecekleri bir yemek şirketi hazırlayacaksa işiniz çok daha kolay ancak kendiniz hazırlayacaksınız planlı hareket etmelisiniz.  Eğer çocuklu bir parti ise yemesi daha kolay yiyecekleri tercih etmeye çalışın. Kokteyl tadında ayakta geçecek bir parti ise tek lokmalık aperatif lezzetlere odaklanın.

OYUN ÖNERİLERİ

Partinizin türüne göre oyunlar seçerek ortamın atmosferini değiştirebilirsiniz. Birkaç farklı oyun alternatifini hazırda tutun, davetlilerin moduna göre ortamı canlandıracak bir oyun seçin.

9 adımda harika bir parti nasıl hazırlanır? - 3

KONTROL LİSTESİ

 Partiye dair yapılması gerekenleri listelediniz. Tüm hazırlıkların tamamlandığını düşünüyorsanız yaptıklarınıza tik atın, böylece neyi eksik yaptığınızı daha iyi görebilirsiniz.

ŞARKI LİSTESİ

Partinizin moduna göre önceden mutlaka bir müzik listesi oluşturun. Misafirlerinizle ilgilenirken bir yandan müzik seçemezsiniz. Arka planda devamlı çalacak şekilde bir şarkı listesi hazırlayın.

9 adımda harika bir parti nasıl hazırlanır? - 4

AMBİYANSI BELİRLEYİN

Işıklar, çiçekler, mumlar veya balonlar... Partinizin moduna göre dekorasyon ürünleri seçin ve hazırlığı mutlaka bir gün önceden tamamlayın.

EV HAZIRLIĞI

Genel ev temizliğinizi, misafirleriniz için bir adım öteye taşıyın. Çok sık temizlemediğiniz yerleri de detaylı bir şekilde temizleyin. Ardından dekorasyon malzemesi kullanacaksınız, partiden bir gün önce hepsinin hazır olduğundan emin olun.

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