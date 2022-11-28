9 adımda harika bir parti nasıl hazırlanır?

PARTİ TÜRÜ

Aklınızda nasıl bir parti var? Resmi mi, şık mı yoksa samimi mi? Ne tür bir parti yapacağınızı planlayarak işe başlayın.

DAVETLİ LİSESİ

Partinize kimi çağıracağınızı belirleyin ve listesinizi oluşturun. Böylece ikram ve mekan seçiminde daha rahat karar verebilirsiniz.

TARİH SEÇİN

Parti planlamasının belki de en önemli adımı partiyi düzenleyeceğiniz tarihi seçmek olabilir. Genelde herkes haftasonu müsait olacaktır ama en yakın arkadaşınız o tarihte yıllık izne çıkabilir. Öncelik verdiğiniz davetlilerinizin kişisel planlarını öğrenin.