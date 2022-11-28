9 adımda harika bir parti nasıl hazırlanır?

PARTİ TÜRÜ
Aklınızda nasıl bir parti var? Resmi mi, şık mı yoksa samimi mi? Ne tür bir parti yapacağınızı planlayarak işe başlayın.
DAVETLİ LİSESİ
Partinize kimi çağıracağınızı belirleyin ve listesinizi oluşturun. Böylece ikram ve mekan seçiminde daha rahat karar verebilirsiniz.
TARİH SEÇİN
Parti planlamasının belki de en önemli adımı partiyi düzenleyeceğiniz tarihi seçmek olabilir. Genelde herkes haftasonu müsait olacaktır ama en yakın arkadaşınız o tarihte yıllık izne çıkabilir. Öncelik verdiğiniz davetlilerinizin kişisel planlarını öğrenin.
MENÜ PLANLAMA
Eğer yiyecekleri bir yemek şirketi hazırlayacaksa işiniz çok daha kolay ancak kendiniz hazırlayacaksınız planlı hareket etmelisiniz. Eğer çocuklu bir parti ise yemesi daha kolay yiyecekleri tercih etmeye çalışın. Kokteyl tadında ayakta geçecek bir parti ise tek lokmalık aperatif lezzetlere odaklanın.
OYUN ÖNERİLERİ
Partinizin türüne göre oyunlar seçerek ortamın atmosferini değiştirebilirsiniz. Birkaç farklı oyun alternatifini hazırda tutun, davetlilerin moduna göre ortamı canlandıracak bir oyun seçin.
KONTROL LİSTESİ
Partiye dair yapılması gerekenleri listelediniz. Tüm hazırlıkların tamamlandığını düşünüyorsanız yaptıklarınıza tik atın, böylece neyi eksik yaptığınızı daha iyi görebilirsiniz.
ŞARKI LİSTESİ
Partinizin moduna göre önceden mutlaka bir müzik listesi oluşturun. Misafirlerinizle ilgilenirken bir yandan müzik seçemezsiniz. Arka planda devamlı çalacak şekilde bir şarkı listesi hazırlayın.
AMBİYANSI BELİRLEYİN
Işıklar, çiçekler, mumlar veya balonlar... Partinizin moduna göre dekorasyon ürünleri seçin ve hazırlığı mutlaka bir gün önceden tamamlayın.
EV HAZIRLIĞI
Genel ev temizliğinizi, misafirleriniz için bir adım öteye taşıyın. Çok sık temizlemediğiniz yerleri de detaylı bir şekilde temizleyin. Ardından dekorasyon malzemesi kullanacaksınız, partiden bir gün önce hepsinin hazır olduğundan emin olun.