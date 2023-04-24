ABD'nin en mutlu insanları bu sırrı neye borçlu?

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, düzenlediği ankette "çok mutlu" cevabını verenlere mutluluğun sırrını sordu. Independent'in aktardığı habere göre, 21 Nisan tarihli seri söyleşide bu kişilere "Neden mutlusunuz?" sorusu yöneltildi.
27 Mart'ta yayımlanan anket, WSJ ve NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından 1019 ABD'li yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Katılımcıların çoğu ekonomi ve gelecek hakkında karamsar olduklarını söylemişti.
Bu kişilerin yüzde 30'u "çok mutlu olmadıklarını", yüzde 56'sı "epey mutlu" olduğunu belirtmişti. ABD'lilerin yüzde 12'si ise kendilerini "çok mutlu" diye nitelemişti.
En mutlu katılımcıların yüzde 67'si, evliliğin çok önemli olduğunu söylemişti. Bunların üçte ikisi, kendisini çok ya da orta derecede dindar olarak tanımladığını bildirmişti. Bu kişiler genellikle paraya çok fazla önem vermediklerini belirtmişti.
En mutlu grubundakilerin çoğu politikayı takip ettiklerini söylese de grupta aralarında farklı görüşten kişiler mevcut.
Çok mutlu ABD'lilerin ortak noktalarından birinin fiziksel sağlık olduğu da görülmüştü.
Ayrıca en mutlu grubundakilerin yüzde 44'ü 60 yaş ve üzerinde. 60 yaş ve üzeri kişilerin bütün katılımcılar arasındaki oranıysa yüzde 30.
Haberde "Amerika'nın en mutlu insanlarının birkaç ortak özelliği var: Topluma ve yakın kişisel ilişkilere değer verirler. Tanrı'ya inanma eğilimindeler. Genellikle yaşlılar, daha çok emeklilik yıllarındalar" ifadesi kullanıldı.
Kadın sağlığı merkezi müdürlüğünden emekli olan Andrea Rankin, toplumsal çalışmalar yaparak mutlu olduğunu söyledi. 80 yaşındaki Rankin, ev içi şiddet mağdurları için kalacak yerle ve genç yaşta hamilelikle ilgili projelerde görev yaptığını belirtti:
"Bir projem olmadığında mutlu değilim."
Boşandıktan sonra tekrar evlenmesinin ve terapiye gitmesinin zor zamanları atlatmasını sağladığını vurgulayan Rankin, arkadaşlarıyla haftada dört kez egzersiz yaptığını kaydetti.
Emekli inşaat mühendisi Larry Old, çocukken üzerinde büyüdüğü yaklaşık 3 hektarlık arazide yaşamını sürdürüyor. 77 yaşındaki adam, çocukluğunun geçtiği evde yaşamasının kendisine iyi hissettirdiğini vurguladı. Old, her gece dua ettiğini de açıkladı:
"Bir rahatsızlığım varsa onu Tanrı'ya iletiyorum."
Old, başkalarına yardım etmenin ona bir amaç verdiğini söyledi.
Aktivist LaTasha McCorkle'a göreyse insanlar, mutlu olmayı öğrenebilir.
"Ben mutlu insanların arasında büyümedim" diyen 35 yaşındaki kadın, çevresindekiler gibi kendisinin de önceden içki ve sigara kullandığını ancak bunları bıraktığını ifade etti:
"Neşemin sadece içimde olmasını ve benim dışımdaki hiçbir şeye bağlı olmamasını istedim."
Yürüyüş yaptığını, halter kaldırdığını ve yüzdüğünü kaydeden McCorkle, "Sadece kontrol edebileceğiniz şeyler için endişelenin" dedi.