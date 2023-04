ABD'nin en mutlu insanları bu sırrı neye borçlu?

Boşandıktan sonra tekrar evlenmesinin ve terapiye gitmesinin zor zamanları atlatmasını sağladığını vurgulayan Rankin, arkadaşlarıyla haftada dört kez egzersiz yaptığını kaydetti.

Emekli inşaat mühendisi Larry Old, çocukken üzerinde büyüdüğü yaklaşık 3 hektarlık arazide yaşamını sürdürüyor. 77 yaşındaki adam, çocukluğunun geçtiği evde yaşamasının kendisine iyi hissettirdiğini vurguladı. Old, her gece dua ettiğini de açıkladı:

"Bir rahatsızlığım varsa onu Tanrı'ya iletiyorum."

Old, başkalarına yardım etmenin ona bir amaç verdiğini söyledi.

Aktivist LaTasha McCorkle'a göreyse insanlar, mutlu olmayı öğrenebilir.

"Ben mutlu insanların arasında büyümedim" diyen 35 yaşındaki kadın, çevresindekiler gibi kendisinin de önceden içki ve sigara kullandığını ancak bunları bıraktığını ifade etti:

"Neşemin sadece içimde olmasını ve benim dışımdaki hiçbir şeye bağlı olmamasını istedim."

Yürüyüş yaptığını, halter kaldırdığını ve yüzdüğünü kaydeden McCorkle, "Sadece kontrol edebileceğiniz şeyler için endişelenin" dedi.