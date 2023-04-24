ABD'nin en mutlu insanları bu sırrı neye borçlu?

Bu kişilerin yüzde 30'u "çok mutlu olmadıklarını", yüzde 56'sı "epey mutlu" olduğunu belirtmişti. ABD'lilerin yüzde 12'si ise kendilerini "çok mutlu" diye nitelemişti.

En mutlu katılımcıların yüzde 67'si, evliliğin çok önemli olduğunu söylemişti. Bunların üçte ikisi, kendisini çok ya da orta derecede dindar olarak tanımladığını bildirmişti. Bu kişiler genellikle paraya çok fazla önem vermediklerini belirtmişti.

En mutlu grubundakilerin çoğu politikayı takip ettiklerini söylese de grupta aralarında farklı görüşten kişiler mevcut.

Çok mutlu ABD'lilerin ortak noktalarından birinin fiziksel sağlık olduğu da görülmüştü.

Ayrıca en mutlu grubundakilerin yüzde 44'ü 60 yaş ve üzerinde. 60 yaş ve üzeri kişilerin bütün katılımcılar arasındaki oranıysa yüzde 30.