Anne babaların kız çocuklarına asla söylememesi gereken 6 söz
Ebeveynler kız çocuğu yetiştirirken cümlelerini özenle seçmeli. Çünkü bazen kızlarının güvenini arttırmak için kurdukları cümleler onlara yarardan çok zarar verebiliyor. İşte anne babaların kızlarına söylememeleri gereken 6 söz...
"SENDEN HOŞLANDIĞI İÇİN ZORBALIK YAPIYOR"
Kız çocuklarının, birinin onlardan hoşlandığında, onlara onurlu ve saygılı davranılması gerektiğini erkenden bilmeleri gerekir.
Yani bir erkeğin ondan hoşlandığı için kaba olduğunu söylerseniz kızınıza saldırganlığın sevgi olduğunu düşündürebilirsiniz.