Anne babaların kız çocuklarına asla söylememesi gereken 6 söz

"ÇOK GÜZELSİN"

Pek çok iyi niyetli ebeveyn bunu güvenini artırmak istedikleri için söylediğini düşünüyor. Ancak araştırmalar, bu cümlenin büyük ölçüde geri teptiğini gösteriyor.



Çünkü bu ifade, genç kızların kendilerini başkalarına onaylatmaları gerektiğini düşünmeye sevk ediyor.