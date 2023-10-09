Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu

1- BEKLENTİLERİNİZİ YÖNETİN

Büyüdükçe hayattan beklentileriniz artabilir. Ancak bu beklentiler sizin bağımsızlığınızın önüne geçiyorsa kendinizi onlardan kurtarın. Unutmayın, artık bir yetişkinsiniz ve nasıl yaşamak istediğinize karar verdikten sonra kendinizle ilgili beklentilerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz.