Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu
Kadınlarla iletişim kurarken yaşadığımız ilk deneyim annelerimizle yaşadığımızdır. Bu ilişki, kadınlarla ilişkilerimizi ve kendimize bakış açımızı şekillendirir. İşte annemizle aramızdaki kötü ilişkiden kurtulmak için yapabileceklerimiz...
1- BEKLENTİLERİNİZİ YÖNETİN
Büyüdükçe hayattan beklentileriniz artabilir. Ancak bu beklentiler sizin bağımsızlığınızın önüne geçiyorsa kendinizi onlardan kurtarın. Unutmayın, artık bir yetişkinsiniz ve nasıl yaşamak istediğinize karar verdikten sonra kendinizle ilgili beklentilerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz.