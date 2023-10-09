Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu

Kadınlarla iletişim kurarken yaşadığımız ilk deneyim annelerimizle yaşadığımızdır. Bu ilişki, kadınlarla ilişkilerimizi ve kendimize bakış açımızı şekillendirir. İşte annemizle aramızdaki kötü ilişkiden kurtulmak için yapabileceklerimiz...

Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu - 1

1- BEKLENTİLERİNİZİ YÖNETİN

Büyüdükçe hayattan beklentileriniz artabilir. Ancak bu beklentiler sizin bağımsızlığınızın önüne geçiyorsa kendinizi onlardan kurtarın. Unutmayın, artık bir yetişkinsiniz ve nasıl yaşamak istediğinize karar verdikten sonra kendinizle ilgili beklentilerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu - 2

2- KENDİ İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYIN

Hayatınız boyunca kimse kimsenin hiçbir şeyi olamaz. Bu sebeple birisiyle alakalı beklentiye girmeyin. Onun yerine ihtiyaçlarınız, istekleriniz ve arzularınızın kişisel sorumluluğunu alın.

Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu - 3

3- İLETİŞİM TARZINIZIN FARKINDA OLUN

Bazı insanlar duygusal temelli düşünürken, diğerleri eleştirel temelli düşünürler. Bu sebeple siz de nasıl düşündüğünüzü tahlil edin. Başkalarıyla aynı dili konuşmadığınızda insanlardan istediğiniz şeyleri söylemelerini beklemeyin.

Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu - 4

4- RAHATSIZ OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ DÜŞÜNÜN

Çözülmemiş duygusal sorunlarınızın farkına varın. Ancak kendinizinkilere nazaran başkasında istenmeyen davranışları görmek çok daha kolaydır. Bu nedenle başka birine tepki vermeden önce kendinizi inceleyin.

Annenizle aranızdaki toksik ilişkiden kurtulmanın 5 yolu - 5

5- ÜSTÜNE GİTMEYİN

Konuşmak istediğiniz konu hakkında doğru zamanı kollayın. Karşı taraf yorgunken hassas konuları gündeme getirmeyin. Unutmayın ısrarcı olmak iletişimi çözümsüz bırakabilir.

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