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Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor

Haberler | 18.08.2022 - 16:10 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 16:22

“Mutluluk” araştırması sonuçlarına göre, en mutlu bölgenin Ege Bölgesi, en mutsuz bölgenin ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu açıklandı.

Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor - 1

Katılımcıların hayatlarını göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduklarını 1 ila 10 üzerinden değerlendirmeleri istenilen 'mutluluk' araştırmasında, Türk halkının mutluluk oranının 4,96 olduğu ortaya çıktı.

Yüzde 22,2 ile katılımcıları en çok sevdikleriyle olmak mutlu ederken, yüzde 14,9 fiziksel sağlık, yüzde 14,1 ruhsal sağlık, mutluluk kaynakları arasında ilk sıralarda yer aldı.

Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor - 2

EN MUTLU EGE BÖLGESİ

Mutluluk oranlarının bölgelere göre ele alındığı araştırmada, Ege Bölgesi yüzde 52,5 ile en mutlu bölge olurken onu sırasıyla yüzde 51,9 ile Marmara Bölgesi, yüzde 49,7 Karadeniz Bölgesi, yüzde 48,8 Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 47,8 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 47,1 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 45,8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor - 3

MUTLULUK KAYNAĞI SEVDİKLERİMİZ

Türk halkının mutluluk kaynağının incelendiği Areda Survey tarafından yapılan araştırmada “Sizi en çok ne mutlu eder?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:


Yüzde 22,2 - sevdiklerimle olmak

Yüzde 14,9 - fiziksel sağlık

Yüzde 14,1 - ruhsal sağlık

Yüzde 12,7 - çocuklar ile ilişki

Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor - 4

Yüzde 9,9 - hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek

Yüzde 7,7 - hayalleri gerçekleştirmek

Yüzde 6,3 - yaşam koşullarının yeterli olması

Yüzde 5,4 - para

Yüzde 5 - eş ile olan ilişki

Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor - 5

GÜN BATIMINI İZLEMEK MUTLULUK VERİYOR

Araştırmada katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi sizi diğerlerinden daha çok mutlu eder?” diye sorulduğunda şu cevaplar verildi:

Yüzde 22,1 - gün batımını izlemek

Yüzde 14,6 - hediye ya da güzel bir mesaj almak

Yüzde 10,9 - cepte para bulmak

Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor - 6

Yüzde 9,8 - yağmur kokusu

Yüzde 9,4 - temiz çarşaf kokusu eşliğinde uyumak

Yüzde 8,2 - en sevilen şarkıyı dinlemek

Yüzde 8,2 - alışveriş yapmak

Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor - 7

Yüzde 7,8 - güzel bir film izlemek

Yüzde 7,3 - güneşli bir güne uyanmak

Yüzde 1,7 - sabah alarm çalmadan bir dakika önce uyanmak

N-LIFE HABERLERİ

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