Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor

Haberler | 18.08.2022 - 16:10 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 16:22
Katılımcıların hayatlarını göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduklarını 1 ila 10 üzerinden değerlendirmeleri istenilen 'mutluluk' araştırmasında, Türk halkının mutluluk oranının 4,96 olduğu ortaya çıktı.
Yüzde 22,2 ile katılımcıları en çok sevdikleriyle olmak mutlu ederken, yüzde 14,9 fiziksel sağlık, yüzde 14,1 ruhsal sağlık, mutluluk kaynakları arasında ilk sıralarda yer aldı.
Mutluluk oranlarının bölgelere göre ele alındığı araştırmada, Ege Bölgesi yüzde 52,5 ile en mutlu bölge olurken onu sırasıyla yüzde 51,9 ile Marmara Bölgesi, yüzde 49,7 Karadeniz Bölgesi, yüzde 48,8 Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 47,8 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 47,1 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 45,8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.
Türk halkının mutluluk kaynağının incelendiği Areda Survey tarafından yapılan araştırmada “Sizi en çok ne mutlu eder?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:
Yüzde 22,2 - sevdiklerimle olmak
Yüzde 14,9 - fiziksel sağlık
Yüzde 14,1 - ruhsal sağlık
Yüzde 12,7 - çocuklar ile ilişki
Yüzde 9,9 - hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek
Yüzde 7,7 - hayalleri gerçekleştirmek
Yüzde 6,3 - yaşam koşullarının yeterli olması
Yüzde 5,4 - para
Yüzde 5 - eş ile olan ilişki
Araştırmada katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi sizi diğerlerinden daha çok mutlu eder?” diye sorulduğunda şu cevaplar verildi:
Yüzde 22,1 - gün batımını izlemek
Yüzde 14,6 - hediye ya da güzel bir mesaj almak
Yüzde 10,9 - cepte para bulmak
Yüzde 9,8 - yağmur kokusu
Yüzde 9,4 - temiz çarşaf kokusu eşliğinde uyumak
Yüzde 8,2 - en sevilen şarkıyı dinlemek
Yüzde 8,2 - alışveriş yapmak
Yüzde 7,8 - güzel bir film izlemek
Yüzde 7,3 - güneşli bir güne uyanmak
Yüzde 1,7 - sabah alarm çalmadan bir dakika önce uyanmak