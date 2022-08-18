Araştırma: Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor

EN MUTLU EGE BÖLGESİ

Mutluluk oranlarının bölgelere göre ele alındığı araştırmada, Ege Bölgesi yüzde 52,5 ile en mutlu bölge olurken onu sırasıyla yüzde 51,9 ile Marmara Bölgesi, yüzde 49,7 Karadeniz Bölgesi, yüzde 48,8 Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 47,8 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 47,1 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 45,8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.