Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret

İLETİŞİM KOPUKLUĞU

Eğer arkadaşınızla birbirinizin mesajlarına, aramalarına dönmüyorsanız ve bu bir rutin haline geldiyse, bu durum birbirinize zaman ayıramadığınızın bir işaretidir. Bu da arkadaşlık bağı için sıkıntı yaratabilir.