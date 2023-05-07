Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret

Arkadaşlık kurmak, her yaş grubu için önemlidir. Ancak zaman geçtikçe artık arkadaşınızla aranızdaki bağın eskisi gibi olmadığını hissedebilirsiniz. İşte arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren işaretler...

Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 1

Arkadaşlık, ruh sağlığımız ve sosyal hayatımız için önemlidir. Ancak arkadaşlık ilişkilerini sorunsuz yürütebilmek kolay değildir. Biriyle arkadaşlık ilişkileriniz bozulduğunda bir noktada iletişimi kesmeniz gerekir. Peki ama ne zaman?

N-LIFE HABERLERİ

Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 2

TEK TARAFLI ÇABA

Eğer arkadaşlığınız için tek taraflı olarak çaba gösteriyorsanız bu durum aranızdaki iletişime yalnızca sizin değer verdiğinizi gösterir. Her zaman sorumluluk alan sizseniz bu dostluğu tekrar gözden geçirmeniz gerekir.

Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 3

SINIRLARINIZA SAYGI DUYULMAMASI

Bir arkadaşlığın sona erdiğinin işaretlerinden biri de karşınızdaki kişinin size saygı duymamasıdır. Her zaman sınırlarınızı zorluyorsa veya size saygısızlık ediyorsa aranızdaki ilişkiyi sorgulamalısınız.

Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 4

İLETİŞİM KOPUKLUĞU

Eğer arkadaşınızla birbirinizin mesajlarına, aramalarına dönmüyorsanız ve bu bir rutin haline geldiyse, bu durum birbirinize zaman ayıramadığınızın bir işaretidir. Bu da arkadaşlık bağı için sıkıntı yaratabilir.

Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 5

GÜVENMEMEK 

Arkadaşınıza sırlarınız hakkında güvenmiyorsanız aranızdaki ilişkiyi tekrar gözden geçirmekte fayda vardır. Arkadaşınızlayken sürekli kendinizi, söylemlerinizi kontrol altında tutmak size iyi gelmeyecektir.

Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 6

SORGULAYIN

Dostlarımız bizim aynamızdır, kim olduğumuzu yansıtırlar. Ancak hayatın getirdikleriyle değişip dönüştüğümüzde o arkadaşın hayatımıza değer katıp katmadığını sorgulamakta fayda var.

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