Artık arkadaşlığınızı bitirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret

Arkadaşlık, ruh sağlığımız ve sosyal hayatımız için önemlidir. Ancak arkadaşlık ilişkilerini sorunsuz yürütebilmek kolay değildir. Biriyle arkadaşlık ilişkileriniz bozulduğunda bir noktada iletişimi kesmeniz gerekir. Peki ama ne zaman?
Eğer arkadaşlığınız için tek taraflı olarak çaba gösteriyorsanız bu durum aranızdaki iletişime yalnızca sizin değer verdiğinizi gösterir. Her zaman sorumluluk alan sizseniz bu dostluğu tekrar gözden geçirmeniz gerekir.
Bir arkadaşlığın sona erdiğinin işaretlerinden biri de karşınızdaki kişinin size saygı duymamasıdır. Her zaman sınırlarınızı zorluyorsa veya size saygısızlık ediyorsa aranızdaki ilişkiyi sorgulamalısınız.
Eğer arkadaşınızla birbirinizin mesajlarına, aramalarına dönmüyorsanız ve bu bir rutin haline geldiyse, bu durum birbirinize zaman ayıramadığınızın bir işaretidir. Bu da arkadaşlık bağı için sıkıntı yaratabilir.
Arkadaşınıza sırlarınız hakkında güvenmiyorsanız aranızdaki ilişkiyi tekrar gözden geçirmekte fayda vardır. Arkadaşınızlayken sürekli kendinizi, söylemlerinizi kontrol altında tutmak size iyi gelmeyecektir.
Dostlarımız bizim aynamızdır, kim olduğumuzu yansıtırlar. Ancak hayatın getirdikleriyle değişip dönüştüğümüzde o arkadaşın hayatımıza değer katıp katmadığını sorgulamakta fayda var.