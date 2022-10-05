Bir TikTok kullanıcısı dünyanın en tanınan seri katillerinin aynı burçları paylaştığını açıkladı

SERİ KATİLLERİN PAYLAŞTIĞI 4 BURÇ

İçinde Marry Bell, George Chapman, Ed Gei ve Richard Ramirez gibi seri katillerin bulunduğu listede yalnızca 4 burcun olduğunu söyleyen Skirvin, her burcun bir elemente denk geldiğini belirtti.

Başak, İkizler, Balık, Yay burcunun en popüler seri katillerin burcu olduğunu söyleyen kullanıcı, bu burçların ‘ateş, su, hava ve toprak’ elementleriyle de eşleştiğini vurguladı.