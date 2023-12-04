Çocuğa ders çalıştırmayı sevdirmek için yapılabilecekler

ÇALIŞMA MOTİVASYONU SAĞLAYIN

Ders çalışmaya başlamadan önce bazı çocuklar ebeveynleri tarafından derse hazırlanmaya ihtiyaç duyarlar. Dışsal motivasyona ihtiyacı olan bir çocuğunuz varsa, başka arkadaşları ile kıyas yapmamanız, çalışmadığı durumlarda başına neler gelebileceği ile ilgili çocuğu korkutmamanız ve tehdit etmemeniz, kendi sevginizi koşula bağlı cümleler ile belirtmemeniz gerekir.

EMPATİ KURUN

Çocuğunuza ders çalıştırmakta zorlandığınızda onunla konuşarak kendi çocukluk yıllarınıza geri dönün ve sizin de aynı şekilde zorlandığınızı, bu gibi durumlarda neler hissettiğinizi anlatın. Çocuğunuza bir davranış modeli oluşturmanız çocuğunuzun kendini anlaşılmış hissetmesini sağlar.