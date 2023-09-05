Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri

Uzun bir yaz tatili sonrası çocuğunuz okula başlamaya hazır olmayabilir. Bu durum sizi telaşlandırıyor hatta endişe duyuyor olabilirsiniz. Peki okulun ilk günlerini nasıl daha rahat geçirebilirsiniz? İşte ipuçları...

Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri - 1

1- OKUL ÖNCESİ AYRI GEÇİRDİĞİNİZ SAATLERİ ARTTIRIN

Birkaç aydır sizle daha uzun vakit geçiren ve tatile adapte olan çocuğunuzu sizden ayrı kalmaya alıştırın. Bu sebeple ayrı geçirdiğiniz süreleri giderek arttırın. Örneğin çocuğunuzun arkadaşlarıyla bir araya getirip vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri - 2

2- OKUL ALIŞVERİŞİNDE ONUN TERCİHLERİNE ÖNEM VERİN

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala çocuğunuzun eksikleri ya da ihtiyaçları için birlikte alışverişe çıkın. Alışveriş sırasında onun seçtiği şeyleri almaya özen gösterin.

Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri - 3

3- UYKU DÜZENİNİ YENİDEN SAĞLAYIN

Çocukların birçoğu tatil günlerinde uyku saati konusunda daha esnektir. Bu sebeple çocuğunuzu sabah erken kalkıp erken yatmaya alıştırmak için birkaç gün öncesinden rutin oluşturun.

Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri - 4

4- TEŞVİK EDİCİ SORULAR SORUN

Çocukların ve gençlerin bir sonraki okul dönemi hakkında akıllarında yer alabilecek soruları düşünün. Bunlar hakkında onlarla iletişim kurmanız yaşadıkları stresi ciddi ölçüde azaltabilir.

Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri - 5

5- STRES BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Eğer çocuğunuz okula başlayacağı gün yaklaştıkça huysuzlaşıyorsa ya da size normalden daha bağlı hissediyorsa, okula gitmekten kurtulmaya çalışıyorsa stres yaşıyor olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun stres ya da kaygı durumunu gözlemleyin. Eğer bunlar gibi davranışlar uzun süre devam ederse sınıf öğretmeni ya da rehberlik uzmanıyla iletişim kurun.

Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri - 6

6- HER ÇOCUĞUN FARKLI OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Çocuğunuzun okula uyum sürecinin ilerleyişi, çocuğun mizacından yeni durumlarla başa çıkma biçimine; aile ortamından bağlanma biçimlerine ve okul ortamına kadar birçok faktöre bağlıdır. Tüm bunlar uyum sürecini etkiler. Bu sebeple her çocuğun farklı olduğunu ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve davranışlarına duyarlı olmaya özen gösterin.

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