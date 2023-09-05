Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri

5- STRES BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN

Eğer çocuğunuz okula başlayacağı gün yaklaştıkça huysuzlaşıyorsa ya da size normalden daha bağlı hissediyorsa, okula gitmekten kurtulmaya çalışıyorsa stres yaşıyor olabilir. Bu nedenle çocuğunuzun stres ya da kaygı durumunu gözlemleyin. Eğer bunlar gibi davranışlar uzun süre devam ederse sınıf öğretmeni ya da rehberlik uzmanıyla iletişim kurun.