Çocukları okula hazırlamak için 6 öneri
Uzun bir yaz tatili sonrası çocuğunuz okula başlamaya hazır olmayabilir. Bu durum sizi telaşlandırıyor hatta endişe duyuyor olabilirsiniz. Peki okulun ilk günlerini nasıl daha rahat geçirebilirsiniz? İşte ipuçları...
1- OKUL ÖNCESİ AYRI GEÇİRDİĞİNİZ SAATLERİ ARTTIRIN
Birkaç aydır sizle daha uzun vakit geçiren ve tatile adapte olan çocuğunuzu sizden ayrı kalmaya alıştırın. Bu sebeple ayrı geçirdiğiniz süreleri giderek arttırın. Örneğin çocuğunuzun arkadaşlarıyla bir araya getirip vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz.