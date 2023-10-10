Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif

Yemek yapmayı, mutfakta yeni bir şeyler üretmeyi seviyorsanız, çocuğunuzla da mutfakta vakit geçirmek sizi mutlu edecektir. Mutfaktaki bu eğlenceli etkinlik aynı zamanda çocuğunuzun çok yönlü gelişmesini ve düşünmesini sağlayacak. İşte çocuğunuzla birlikte hazırlayabileceğiniz basit tarifler...

Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif - 1

SAVOY KEK

Malzemeler :

75 gram şeker
3 yumurta
50 gram un
20 gram mısır unu
2 damla vanilya özü ya da 1 paket vanilya
60 gram şeker

NASIL YAPILIR?

İki büyük kaseye yumurta aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarısını pürüzsüz bir doku elde edene kadar çırpın. Daha sonra şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Yumurta aklarını sert bir kıvam alana kadar çırpın. Bir tutam tuz eklemeyi unutmayın.

Yumurta aklarını yumurta sarısına, beyazları sarıların içine katlayarak ekleyin. Karıştırmayın ve her zaman aynı şekilde katlayın. Vanilyayı, sade ve mısır ununu karışıma ekleyin. Unları yumurta karışımına katlayın. Karışımı kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-40 dakika pişirin.

N-LIFE HABERLERİ

Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif - 2

PATATES GRATEN

Malzemeler :

1 kg patates
1 litre krema
5 diş sarımsak
Tuz ve karabiber
1 çay kaşığı muskat rendesi

NASIL YAPILIR?

Patatesleri yıkayıp soyun. Patateslerinizi 1 cm kalınlığında yuvarlak olarak dilimleyin. Sarımsakları soyup ezin. Fırın kabının dibine biraz ezilmiş sarımsak koyun ve her tarafını ovalayın. Tencereye bir miktar krema dökün, üzerine biraz tuz, karabiber ve rendelenmiş muskat serpin. Son olarak üzerine kaşar rendesi de koyabilirsiniz.

Patatesleri kremanın üzerine, üzeri kaplanana kadar koyun, ardından biraz daha krema ve baharat dökün. Daha fazla dilimlenmiş patates kalmayana kadar tekrarlayın. Önceden ısıtılmış 190 derece sıcaklıkta 1 saat boyunca fırında pişirin.

Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif - 3

LİMONLU HAŞHAŞLI MUFFİN

Malzemeler (6 adet muffin için) :

100 gr beyaz un
80 gr hindistan cevizi şekeri
80 gr tuzsuz tereyağı
yarım limon suyu ve kabuğunun rendesi
1 yemek kaşığı haşhaş tohumu
Yarım yemek kaşığı kabartma tozu
2 yumurta

NASIL YAPILIR?

Tereyağını eritin ve bir kenarda soğumasını bekleyin. Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri, karışım hafifçe beyazlaşıncaya ve üstü kabarcıklar oluşana kadar birleştirin. Daha sonra unu karışıma dökün ve karıştırın. Limonu sıkın ve kabuğunu ekleyin. Eritilmiş tereyağını karışıma dökün. Haşhaş tohumlarını ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeleri bir araya getirene kadar karıştırın. Karışımı muffin kaplarına dökün ve 220 derece sıcaklıktaki fırında 15 dakika pişirin.

Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif - 4

FIRINDA KARIŞIK SEBZE

Malzemeler:

1 bal kabağı
6 havuç
2 soğan
250 gr Brüksel lahanası
4 patates
2 baş sarımsak
Taze kekik ve biberiye

NASIL YAPILIR?

Sebzelerinizi yıkayın ve fırınınızı 150C'de ısıtın. Biraz tuzlu su kaynatın ve Brüksel lahanasını 15 dakika pişirin. Bal kabağınızı soyun ve iri parçalar halinde doğrayın. Havuç, soğan ve patates için de aynısını yapın. Eşit şekilde pişirmek için tüm sebzelerin aynı büyüklükte olması gerekir. Bir tepsiye biraz zeytinyağı gezdirin ve tüm sebzeleri ekleyin. Biraz tuz, karabiber, biberiye ve kekikle karıştırın. Tepsiyi 40 dakika fırına koyun. Fırından çıkarmadan önce sebzelerin pişip pişmediğini kontrol edin.

Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif - 5

BİSKÜVİ TOPLARI

Malzemeler:

1 paket petibör bisküvi
1-1,5 adet muz
20 gr çikolatalı fındık ezmesi
20 gr Hindistan cevizi

NASIL YAPILIR?

Bisküvi topları yapmak için önce bisküvileri rondodon geçirin. Daha sonra soyduğunuz muzları ve çikolatalı fındık ezmesini rondoya ilave edin ve bisküvilerle birlikte tekrar rondodan geçirin. Hazırladığınız karışımdan küçük toplar alarak elinizle yuvarlayın. Hindistan cevizi rendesine bulayın.

DAHA FAZLA GÖSTER