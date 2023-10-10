Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif
Yemek yapmayı, mutfakta yeni bir şeyler üretmeyi seviyorsanız, çocuğunuzla da mutfakta vakit geçirmek sizi mutlu edecektir. Mutfaktaki bu eğlenceli etkinlik aynı zamanda çocuğunuzun çok yönlü gelişmesini ve düşünmesini sağlayacak. İşte çocuğunuzla birlikte hazırlayabileceğiniz basit tarifler...
SAVOY KEK
Malzemeler :
75 gram şeker
3 yumurta
50 gram un
20 gram mısır unu
2 damla vanilya özü ya da 1 paket vanilya
60 gram şeker
NASIL YAPILIR?
İki büyük kaseye yumurta aklarını ve sarılarını ayırın. Yumurta sarısını pürüzsüz bir doku elde edene kadar çırpın. Daha sonra şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Yumurta aklarını sert bir kıvam alana kadar çırpın. Bir tutam tuz eklemeyi unutmayın.
Yumurta aklarını yumurta sarısına, beyazları sarıların içine katlayarak ekleyin. Karıştırmayın ve her zaman aynı şekilde katlayın. Vanilyayı, sade ve mısır ununu karışıma ekleyin. Unları yumurta karışımına katlayın. Karışımı kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-40 dakika pişirin.