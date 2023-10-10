Çocuklarınızla birlikte hazırlayabileceğiniz 5 basit tarif

LİMONLU HAŞHAŞLI MUFFİN

Malzemeler (6 adet muffin için) :

100 gr beyaz un

80 gr hindistan cevizi şekeri

80 gr tuzsuz tereyağı

yarım limon suyu ve kabuğunun rendesi

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Yarım yemek kaşığı kabartma tozu

2 yumurta



NASIL YAPILIR?



Tereyağını eritin ve bir kenarda soğumasını bekleyin. Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri, karışım hafifçe beyazlaşıncaya ve üstü kabarcıklar oluşana kadar birleştirin. Daha sonra unu karışıma dökün ve karıştırın. Limonu sıkın ve kabuğunu ekleyin. Eritilmiş tereyağını karışıma dökün. Haşhaş tohumlarını ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm malzemeleri bir araya getirene kadar karıştırın. Karışımı muffin kaplarına dökün ve 220 derece sıcaklıktaki fırında 15 dakika pişirin.