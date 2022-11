Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler

Para sorunlarınızı çözmeyecek

Para bir araçtır. İhtiyaçlarınızı gidermenizi ve istediklerinizi almanızı sağlayan maddi bir kazançtır. Çok az paraya sahip olduğu halde çok parası olanlardan daha dolu ve mutlu hayatlar yaşayan insanlar var. Para size iyi bir ev, güzel bir araba ve pahalı ayakkabılar verebilir ama kırık bir kalbi tamir edemez, yalnızlığı gideremez ya da bozulan sağlığı düzeltemez.

Kendinizi dizginleyin

Gençken her şeyi yapabileceğinize inanırsınız. Bu yaşlara bir daha gelmeyeceğinizi düşünüp her şeyi deneyimlemek, gerçek aşkı bulmak ve hayatınızı planlamak isteyebilirsiniz. Acele etmeyin. Hayatı akışına bırakın. Yaşadığınız her anın sizi bir yerlere götüreceğini bilin ve seçeneklerinizi değerlendirin.