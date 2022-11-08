Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler

Hayat, öğrenme ve gelişme üzerine kuruludur. Hayatımız boyunca düştüğümüz ve yükseldiğimiz anlar mutlaka olur ama her birinden mutlaka bir ders çıkarmışızdır. Bazen yaşadığımız bir olay bazen de okuduğumuz kitap bize önemli bir ders verebilir. Ancak çok geç olmadan öğrenmeniz gereken bazı dersler vardır. İşte birkaçı...

Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler - 1

Para sorunlarınızı çözmeyecek

Para bir araçtır. İhtiyaçlarınızı gidermenizi ve istediklerinizi almanızı sağlayan maddi bir kazançtır. Çok az paraya sahip olduğu halde çok parası olanlardan daha dolu ve mutlu hayatlar yaşayan insanlar var. Para size iyi bir ev, güzel bir araba ve pahalı ayakkabılar verebilir ama kırık bir kalbi tamir edemez, yalnızlığı gideremez ya da bozulan sağlığı düzeltemez.

 

Kendinizi dizginleyin

Gençken her şeyi yapabileceğinize inanırsınız. Bu yaşlara bir daha gelmeyeceğinizi düşünüp her şeyi deneyimlemek, gerçek aşkı bulmak ve hayatınızı planlamak isteyebilirsiniz. Acele etmeyin. Hayatı akışına bırakın. Yaşadığınız her anın sizi bir yerlere götüreceğini bilin ve seçeneklerinizi değerlendirin.

Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler - 2

Herkesi memnun edemezsiniz

Herkesin sizinle aynı fikirde olmasına gerek yok, hatta sizi sevmek zorunda bile değiller. Sevilmek, değer görmek ve saygı duyulmayı istemek insanın doğasında vardır ancak insanların onayına ihtiyacınız yok. Önce kendinizi memnun etmeye çalışın.

 

Sağlığınız en büyük varlığınız

Sağlığınızı hep önceliğiniz haline getirin ve değer verin. Sağlık genelde gençlik döneminde ihmal edilir. Genç olduğunuz için sağlıklı olduğunuzu düşünürsünüz ama birden ortaya çıkan ciddi bir hastalık hayatınızı tepetaklak edebilir.

Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler - 3

Her şey istediğiniz gibi olmayacak

John Lennon “Hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir” demiş. Siz ne kadar planlasanız da her şey istediğiniz gibi olmayacaktır. ‘İdeal’ hayatın nasıl olması gerektiğine dair beklentileriniz, hayalleriniz olabilir ama gerçek hayat öyle ilerlemiyor. Bazen hayalleriniz yıkılabilir, önem verdiğiniz şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz.

 

Her şey sizle ilgili değil

Dünyanın merkezi siz değilsiniz. Hep kendi hayatımızda gelişen olaylara odaklandığımız için dışımızda gelişen olaylara karşı kayıtsız kalabiliyoruz. Kendi hayatınıza olduğu kadar etrafınızdaki dünyaya da ilgi göstermelisiniz.

Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler - 4

Bilmemek ayıp değildir

Hiç kimse tüm cevaplara sahip değildir. “Bilmiyorum” demekte utanılacak bir şey yoktur. Mükemmel biri gibi davranmak sizi mükemmel yapmayacaktır.

 

Sevmek bir duygudan daha fazlasıdır

Sevmek, her gün yaptığımız bir seçimdir. Bizi rahatsız eden davranışları görmezden gelmek, affetmek, nazik olmak, saygı duymak ve desteklemek birer seçimdir. Sevmeyi seçebilir ve sevgi ile hareket edebilirsiniz.

Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler - 5

Sabır bir erdemdir

Olabildiğince en yakın zamanda öğrenmeniz gereken hayat dersi, sabrın ne kadar önemli olduğunu anlamak olacaktır. Karşınıza çıkan engeller karşısında hemen umutsuzluğa düşmeyin, sabretmeyi öğrenin.

 

Konfor alanınız en büyük düşmanınız

Eğer hayatta büyük şeyler başarmak istiyorsanız konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Güvenli bölgeden çıktığınızda daha riskli adımlar atabilir ve hayatınızın akışını tamamen değiştirebilirsiniz.

 

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