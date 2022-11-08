Çok geç olmadan hayattan çıkarmanız gereken önemli dersler

Para sorunlarınızı çözmeyecek
Para bir araçtır. İhtiyaçlarınızı gidermenizi ve istediklerinizi almanızı sağlayan maddi bir kazançtır. Çok az paraya sahip olduğu halde çok parası olanlardan daha dolu ve mutlu hayatlar yaşayan insanlar var. Para size iyi bir ev, güzel bir araba ve pahalı ayakkabılar verebilir ama kırık bir kalbi tamir edemez, yalnızlığı gideremez ya da bozulan sağlığı düzeltemez.
Kendinizi dizginleyin
Gençken her şeyi yapabileceğinize inanırsınız. Bu yaşlara bir daha gelmeyeceğinizi düşünüp her şeyi deneyimlemek, gerçek aşkı bulmak ve hayatınızı planlamak isteyebilirsiniz. Acele etmeyin. Hayatı akışına bırakın. Yaşadığınız her anın sizi bir yerlere götüreceğini bilin ve seçeneklerinizi değerlendirin.
Herkesi memnun edemezsiniz
Herkesin sizinle aynı fikirde olmasına gerek yok, hatta sizi sevmek zorunda bile değiller. Sevilmek, değer görmek ve saygı duyulmayı istemek insanın doğasında vardır ancak insanların onayına ihtiyacınız yok. Önce kendinizi memnun etmeye çalışın.
Sağlığınız en büyük varlığınız
Sağlığınızı hep önceliğiniz haline getirin ve değer verin. Sağlık genelde gençlik döneminde ihmal edilir. Genç olduğunuz için sağlıklı olduğunuzu düşünürsünüz ama birden ortaya çıkan ciddi bir hastalık hayatınızı tepetaklak edebilir.
Her şey istediğiniz gibi olmayacak
John Lennon “Hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir” demiş. Siz ne kadar planlasanız da her şey istediğiniz gibi olmayacaktır. ‘İdeal’ hayatın nasıl olması gerektiğine dair beklentileriniz, hayalleriniz olabilir ama gerçek hayat öyle ilerlemiyor. Bazen hayalleriniz yıkılabilir, önem verdiğiniz şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz.
Her şey sizle ilgili değil
Dünyanın merkezi siz değilsiniz. Hep kendi hayatımızda gelişen olaylara odaklandığımız için dışımızda gelişen olaylara karşı kayıtsız kalabiliyoruz. Kendi hayatınıza olduğu kadar etrafınızdaki dünyaya da ilgi göstermelisiniz.
Bilmemek ayıp değildir
Hiç kimse tüm cevaplara sahip değildir. “Bilmiyorum” demekte utanılacak bir şey yoktur. Mükemmel biri gibi davranmak sizi mükemmel yapmayacaktır.
Sevmek bir duygudan daha fazlasıdır
Sevmek, her gün yaptığımız bir seçimdir. Bizi rahatsız eden davranışları görmezden gelmek, affetmek, nazik olmak, saygı duymak ve desteklemek birer seçimdir. Sevmeyi seçebilir ve sevgi ile hareket edebilirsiniz.
Sabır bir erdemdir
Olabildiğince en yakın zamanda öğrenmeniz gereken hayat dersi, sabrın ne kadar önemli olduğunu anlamak olacaktır. Karşınıza çıkan engeller karşısında hemen umutsuzluğa düşmeyin, sabretmeyi öğrenin.
Konfor alanınız en büyük düşmanınız
Eğer hayatta büyük şeyler başarmak istiyorsanız konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Güvenli bölgeden çıktığınızda daha riskli adımlar atabilir ve hayatınızın akışını tamamen değiştirebilirsiniz.