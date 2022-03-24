Dekorasyonda doğru renk kullanımı

Haberler - ntv.com.tr | 24.03.2022 - 08:09 - Son Güncelleme : 24.03.2022 - 09:36
Bir mekanı dekore ederken karar verilmesi gereken birçok unsur var. Mobilya, halı, perde ve aksesuar seçimlerinin yanı sıra mekana ruhunu veren en önemli unsur ise ‘renkler’. İç mimar Sare Tellioğlu Saral, dekorasyon konusunda mekan tasarımının bir bütün olarak planlanması gerektiğine dikkat çekerek, renklerle mükemmel uyumu yakalamanın yollarını paylaşıyor.
Yaşam alanlarımızın atmosferini oluşturmada hayati önem taşıyan renklerin seçimini yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Saral, renk seçimi yaparken mekanının fiziksel şartları ile birlikte, o mekanı kullanacak kişinin ihtiyaçları ve beğenileri doğrultusunda bir karar verilmesi gerektiğini söylüyor:
“Bildiğiniz gibi özellikle dar ve ufak mekanlar için açık ve pastel tonların kullanılması önerilir. Bu konuda klasikleşmiş seçimlerin dışına çıkmayı öneriyor ve sevdiğiniz renklerden vazgeçmeyin diyoruz. Örneğin favori renginiz mor ya da turuncu mu? Bu renklerin ham hallerindense beyaz ile açılmış tonlarını kullanarak hem aydınlık hem de sıcak konseptler yaratın.”
Dekorasyonda mükemmel uyumu yakalamanın yolu, renklerin huzur veren birlikteliğinden mi göz alıcı zıtlıklarından mı geçiyor? Saral’a göre, tüm mekanı benzer tonlarda düzenleyip sakinlik ortamı yaratırken aksesuar seçiminde farklı renk tercih ederek daha çarpıcı görüntü elde etmek mümkün.
Saral, çift renk armonisi adı verilen bu uygulamada dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor:
“Çift renk uygulamasında uyumu sağlayabilmek için renk çeşitliği sınırlandırılmalı. Uyumlu renklerin dışına çıkıldığında mekan karışık ve uyumsuz görünür. Tamamlayıcı renkler birbirini daha parlak gösterir. Örneğin mavi ve turuncu birbirini tamamlar. Farklı renklerle üçlü ve dörtlü armoniler yaratılabilir ancak bu kombinasyonları yaparken birbirlerini tamamlayan renkler seçilmeli.”
Şehir hayatında bazı evler yeterince ışık alamıyor. Çözüm yine renklerde! Saral, gün ışığı eksikliğinin, yapay aydınlatmanın etkin, doğru kullanımıyla ve uygun renklerle biraz da olsa giderilebileceğini söylüyor:
“Açık tonların, sadece duvar ve tavanda değil aynı zamanda mobilya ve aksesuarlarla da desteklenmesiyle mekan aydınlatılabilir. Artık mobilyalarda sadece ahşap tonları değil istediğimiz her rengi kullanıyoruz. Mobilyalarınızda kullanacağınız pastel ve soft renklerle karanlık evlerinize renk katabilirsiniz.”