Dekorasyonda doğru renk kullanımı

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“SEVDİĞİNİZ RENKLERİ KULLANIN”

Yaşam alanlarımızın atmosferini oluşturmada hayati önem taşıyan renklerin seçimini yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Saral, renk seçimi yaparken mekanının fiziksel şartları ile birlikte, o mekanı kullanacak kişinin ihtiyaçları ve beğenileri doğrultusunda bir karar verilmesi gerektiğini söylüyor:

“Bildiğiniz gibi özellikle dar ve ufak mekanlar için açık ve pastel tonların kullanılması önerilir. Bu konuda klasikleşmiş seçimlerin dışına çıkmayı öneriyor ve sevdiğiniz renklerden vazgeçmeyin diyoruz. Örneğin favori renginiz mor ya da turuncu mu? Bu renklerin ham hallerindense beyaz ile açılmış tonlarını kullanarak hem aydınlık hem de sıcak konseptler yaratın.”