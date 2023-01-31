En dikkat çekici Instagram Reels videoları hazırlamak için 7 taktik

Kapaklarınız dikkat çekici ve anlaşılır olsun

Instagram reels videolarının kapak fotoğrafı son derece önemlidir çünkü kullanıcılar bir videoyu açmadan önce bu kapağa göre karar verirler. Oluşturduğunuz kapak hem içerikte ne olduğunu anlatmalı hem de kullanıcıda o videoyu açma merakı uyandırmalıdır. Dikkat çeken ama içerikle alakası olmayan kapakları kesinlikle kullanmayın.

Son zamanların en sevilen paylaşım türlerinden olan Instagram reels videoları nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak bilmeniz gereken bazı ipuçlarını paylaştık. Artık hepimizin yayıncı olabileceği bugünlerde siz de şansınızı deneyin, kimbilir belki yıldızınız reels videolarıyla parlar.

Kaynak: Webtekno