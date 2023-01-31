En dikkat çekici Instagram Reels videoları hazırlamak için 7 taktik

Ne yaparsanız yapın, olması gereken öncelikle girmiş olduğunuz dünyayı keşfetmektir. Kendi aranızda arkadaşlarınızla eğlenmek için değil de Instagram’da çok daha fazla kişiye ulaşmak için reels videoları yapıyorsanız Instagram reels algoritmasını keşfetmelisiniz. Hangi etiketler öne çıkıyor yalnızca bunu görmek bile sizi bir anda yüzbinlerce kullanıcının önüne çıkarabilir.
Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Instagram’da da zaman zaman bazı konular, sesler ya da görüntüler çok daha popüler olur. Özellikle bazı akımları yapmayan kalmaz. Bu nedenle Instagram reels trendlerini güncel olarak takip etmeli ve profilinize uygun videolar yaparak bu trendler arasında yerinizi almalısınız.
Elbette ne popüler olursa ben de yapayım derseniz kaybolur gidersiniz. Önemli olan, kendi tarzınızı oluşturmaktır. Çünkü kullanıcılar, bir profilin kendine has tarzını severler. O profil, herkesin yaptığı bir akımı yapıyor olsa bile kendine has tarzı ile yaptığı için ilgi çeker. Bu nedenle belki de ilk önceliğiniz, sosyal medyada reels videoları ile yansıtacağınız duruşu seçmektir.
Instagram reels videolarını 15, 30, 60 ya da 90 saniye olarak yayınlayabiliyorsunuz. Yeni başlayanlar için 15 saniye bile belki doldurulması zor bir boşluk olabilir ancak istatistiklere baktığımız zaman Instagram kullanıcılarının 30 saniye ve 60 saniye olan videolara çok daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor. 90 saniye de belki bazen uzun olabilir. Bu nedenle hedeflemeniz gereken en az 30 saniyelik reels videolardır.
Instagram reels araçları ile dilediğiniz müziği ya da sesi videonuza ekleyebiliyorsunuz ama dikkatli olmalısınız çünkü müziği sizin kesmeniz gerekiyor. Müzik bir yerden başlasın da bir şekilde sürsün derseniz izlemesi pek de keyifli olmayan bir videonuz olur. Müzik seçimi kadar kesmesi de önemli bir mesele. Nerede başladığı, nerede zirveyi gördüğü ve nasıl sonlandırıldığı iyi ayarlanmış bir reels videosu bir bakmışsınız saatler içerisinde viral olmuş.
Pek çok Instagram kullanıcısı, reels videoları sesi kapalı olarak izlediği için altyazı eklemek son derece önemli. Fakat gidip de tüm ekranı kaplayacak şekilde altyazılar oluşturmayın. Videonuza eklemiş olduğunuz altyazılar kolay okunabilir olmalıdır. İlk birkaç saniyede dikkat çekici altyazılar eklerseniz bunu gören kullanıcılar sesi açacak ve videonuzu daha dikkatle izleyecektir.
Instagram reels videolarının kapak fotoğrafı son derece önemlidir çünkü kullanıcılar bir videoyu açmadan önce bu kapağa göre karar verirler. Oluşturduğunuz kapak hem içerikte ne olduğunu anlatmalı hem de kullanıcıda o videoyu açma merakı uyandırmalıdır. Dikkat çeken ama içerikle alakası olmayan kapakları kesinlikle kullanmayın.
Son zamanların en sevilen paylaşım türlerinden olan Instagram reels videoları nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak bilmeniz gereken bazı ipuçlarını paylaştık. Artık hepimizin yayıncı olabileceği bugünlerde siz de şansınızı deneyin, kimbilir belki yıldızınız reels videolarıyla parlar.
Kaynak: Webtekno