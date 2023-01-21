Erteleme alışkanlığı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ ÇALIŞMAYA KATILDI

JAMA Network Open'da yayımlanan bir araştırmaya göre, erteleme eğilimindeki öğrencilerin kötü ruhsal ve fiziksel sağlıktan muztarip olma riskinin daha yüksek olup olmadığı değerlendirildi.

Independent Türkçe’nin haberine göre; aralarında İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden de araştırmacıların bulunduğu ekip, Stockholm ve çevresindeki 8 üniversiteden 3 bin 525 öğrenci katılımcıyı çalışmaya dahil ederek onlardan 19 Ağustos 2019 ile 15 Aralık 2021 arasında bir yıl boyunca her üç ayda bir anket doldurmalarını istedi.