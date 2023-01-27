Evde yetiştirilebilecek bitkiler

Evde yetiştirmek için ideal bir bitki olan aloe vera; fazla su istemeyen, güneş ışığı almasa da büyüyebiliyor. Ayrıca aloe verayı cilt bakımınızda da kullanabilirsiniz.
Evde oldukça güzel bir görüntü sağlayan orkide, yılda bir ya da iki kere çiçek açıyor. 4-5 aya kadar solmayan ve yıllarca dayanan orkide, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde, oda sıcaklığında yetiştirmek için uygun bir bitki.
Evde yetiştirmek için en uygun bitkilerden biri olan kaktüs, sulamayı unutsanız da dayanıklı bir bitki. Her ortama uyum sağlayan kaktüs, az miktarda su ile büyütebileceğiniz bir bitki.
Bolluk ve bereket getirdiğine inanılan şans bambusu, bol ama dolaylı ışık seven bir tür. Fazla su sevmeyen şans bambusu, oldukça şık bir görüntü sağlıyor.
Biberiye, birçok bitki gibi evde, saksıda kolayca yetişiyor, neredeyse hiç uğraştırmadan büyüyebiliyor. Soğuk havaları pek sevmeyen biberiye, yemeklerde de kullanabilir.
Evde en kolay yetiştirilebilecek çiçekli ev bitkileri arasında olan Afrika menekşesi, çok az bakım gerektirmesine rağmen yılda birkaç kez çiçek açar. Yüzlerce çeşidi bulunur.