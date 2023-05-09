Fazla para harcamadan ev dekore etmek için ipuçları

Evdeki eşyalarınızı minimal yaklaşımla dekore edin. Evinizi kalabalık gösteren her şeyi gözden geçirin ve devre dışı bırakın.
Odaya girer girmez dikkatinizi çekecek bir odak noktasına ihtiyacınız var. Odadaki diğer eşyalarınız ne kadar sıradan olursa olsun bu odak noktası, tüm mekanın havasını değiştirecektir. Bu tekli koltuk, kitaplık veya masa olabilir.
Bir sanat eseri, doğru renk paletine sahipse, doğru yere yerleştirilmişse ve doğru tarzdaysa iç mekan tasarımlarında büyük öneme sahiptir. Bu nedenle ikinci el ya da el yapımı bir parça, dekorasyonunuza yardımcı olacaktır.
Bir odanın dekorasyonu için birçok şey yapmak yerine yalnızca bir duvara yönelebilirsiniz. Duvar vurguları, cesur desenler ve duvar kağıdı gibi birçok seçenek ile istediğiniz görünümü elde etmenize yardımcı olacaktır.
Hayal gücünüzün sınırlarına bağlı olarak, "kendin yap" projeleri sayesinde evinizde farklı bir tarz yaratabilirsiniz. Tarzınıza uygun renklerle konsol boyayabilir, eski yastıklarınızdan yer minderleri yapabilirsiniz.
Farklı desen, kumaş ve renklerle evinizde bütçe dostu şıklığa yepyeni bir soluk katabilirsiniz. Şal, yatak örtüsü, kilim, perde, kırlent gibi ev tekstili ürünleri, tarzınızı yansıtabileceğiniz tasarım öğeleridir.
Aydınlatma araçlarını sadece işlevi için değil, dekorasyon öğesi olarak değerlendirin. Lambaderinizin abajurunu değiştirerek, endüstriyel tasarım örneği olarak çıplak ampul kullanarak evinize yenilik katabilirsiniz.
Evinizde her gün kullandığınız ancak dikkatinizi çekmeyen noktalar (çekmece kulpları, kapı kolları, armatürler vs.) gözden kaçırdığınız ayrıntılar olabilir. Bu ayrıntılarda yapacağınız tasarım değişikliklerinin hem ucuz hem de etkili bir çözüm getireceğinden emin olabilirsiniz.
Evinizde daha klasik, alışılagelmiş renk tonlarından vazgeçebilirsiniz. Özenle oluşturulmuş cesur bir renk kombinasyonu, bütçenizi aşmadan evinizin şıklığını artıracak basit ama güçlü bir yöntemdir.
Güzellik algımızın belki de en önemli parametresi simetridir. Orantıya dikkat eder ve objeler için simetrik bir yerleşim oluşturursanız, iç mekan tasarımınızın gözle görülür bir şekilde iyileştiğini görebilirsiniz.