Fazla para harcamadan ev dekore etmek için ipuçları

BİR NESNEYE YATIRIM YAPIN

Odaya girer girmez dikkatinizi çekecek bir odak noktasına ihtiyacınız var. Odadaki diğer eşyalarınız ne kadar sıradan olursa olsun bu odak noktası, tüm mekanın havasını değiştirecektir. Bu tekli koltuk, kitaplık veya masa olabilir.