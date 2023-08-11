Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret
Gerçek arkadaşlar size arkadaşlıktan şüphe duymanız için bir sebep vermez. Eğer hayatınızdaki bir arkadaşınızı sorguladıysanız bir şeyler ters gidiyor demektir. Peki gerçek bir arkadaşlığı nasıl anlayabilirsiniz? İşte gerçek bir arkadaşın 10 işareti...
1- SİZİN İÇİN MUTLU OLURLAR
Gerçek arkadaşlar, siz mutlu olduğunuzda sizin için her zaman mutludur. Bir şeyi başardığınızda sizinle gerçekten gurur duyar. Onlar her zaman sizin en iyi duruma gelebilmeniz için sizi teşvik edecektir.