Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret

1- SİZİN İÇİN MUTLU OLURLAR

Gerçek arkadaşlar, siz mutlu olduğunuzda sizin için her zaman mutludur. Bir şeyi başardığınızda sizinle gerçekten gurur duyar. Onlar her zaman sizin en iyi duruma gelebilmeniz için sizi teşvik edecektir.