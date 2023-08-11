Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret

Gerçek arkadaşlar size arkadaşlıktan şüphe duymanız için bir sebep vermez. Eğer hayatınızdaki bir arkadaşınızı sorguladıysanız bir şeyler ters gidiyor demektir. Peki gerçek bir arkadaşlığı nasıl anlayabilirsiniz? İşte gerçek bir arkadaşın 10 işareti...

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 1

1- SİZİN İÇİN MUTLU OLURLAR

Gerçek arkadaşlar, siz mutlu olduğunuzda sizin için her zaman mutludur. Bir şeyi başardığınızda sizinle gerçekten gurur duyar. Onlar her zaman sizin en iyi duruma gelebilmeniz için sizi teşvik edecektir.

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Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 2

2- ARKANIZDADIRLAR

Sırlarınız onlarla her zaman güvende olacaktır. Çünkü gerçek bir arkadaş sizi hep koruyup kollar. Sizi aşağıya çekmeye çalışan her şey ve herkesten korumaya çalışır.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 3

3- İHTİYAÇ ANINDA YANINIZDA OLURLAR

Gerçek arkadaşlar iyi ya da kötü ne olursa olsun her zaman sizi destekleyecektir.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 4

4- SİZİ GERÇEKTEN ÖNEMSERLER

Gerçek arkadaşlar nasıl olduğunu bilmek ister. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için hayatınızda neler olup bittiği hakkında size sorular sorarlar.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 5

5- SİZİNLE VAKİT GEÇİRMEK İSTERLER

Gerçek arkadaşlar, zamanınıza ve enerjinize değer verir ve sizi ziyaret etmek için çaba sarf eder.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 6

6- SİZİNLE BİR ŞEYLER PAYLAŞIRLAR

Gerçek arkadaşlar size her şeyi söyleyecek kadar güvenir, onları yargılamayacağınızı bilir. Sizi her koşulda desteklerler.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 7

7- SİZE SADIK KALIRLAR

Gerçek arkadaşınızla aranıza zaman veya mesafe giremez. Uzun süre konuşup görüşemeyebilirsiniz ancak yeniden bir araya geldiğinizde hiçbir şey değişmemiş gibi yetişirsiniz.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 8

8- SINIRLARINIZA SAYGI DUYARLAR

Gerçek arkadaşlar sizi asla rahatsız hissettirmezler. Sizinle empati kuracaklar ve duygularınıza saygı duyarlar. Sizin fikirlerinize her zaman saygı duyarlar.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 9

9- SİZİNLE İLETİŞİM KURARLAR

Gerçek arkadaşlar, duyguları konusunda size karşı dürüst olur ve sorunları özel olarak çözmeye çalışır.

Gerçek dostluğa sahip olduğunuza dair 10 işaret - 10

10- SİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ KABUL EDERLER

Arkadaşınız, sizi tüm kusurlarınızla ​​kabul eder ve sizi değiştirmeye çalışmaz. Siz kendinize inanmadığınızda bile size inanır.

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