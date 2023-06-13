Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik için en iyi öneriler
Çevre kirliliğinin arttığı, doğal kaynakların tükenmeye başladığı son yıllarda geri dönüşüm büyük bir önem kazandı. Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve daha iyi bir çevre bırakabilmek ancak geri dönüşüm ve sürdürülebilirlikle mümkün olabilir. İşte geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik için en iyi öneriler...
GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ KAZANDIRIN
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevrenizdekilerde geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratın, onları bilinçlendirin.