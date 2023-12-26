Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası

Bir iş görüşmesine gitmeden önce iyi bir şekilde hazırlansanız bile gözden kaçan hatta hayalinizdeki işe mal olacak hatalardan birini yapabilirsiniz. İşte mülakatlarda yapılan hatalar...

Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası - 1

1- ÇOK FAZLA JARGON KULLANMAK

Hemen hemen her iş görüşmesinde önceki iş deneyiminiz veya akademik araştırmanız hakkında bilgi verme fırsatı verilir. BU sırada işinizi anlatırken fazla jargon kullanmak sizin için iyi olmayacaktır. Çünkü karşınızdaki kişi de sizin kadar bilgilidir.

Bunun yerine becerilerinizi günlük durumlarda nasıl uygulayabileceğinizi gösteren somut örnekler vererek becerilerinizi anlaşılır hale getirin.

N-LIFE HABERLERİ

Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası - 2

2- ZAYIFLIKLARI OLUMLU NİTELİKLER GİBİ GÖSTERMEK

Potansiyel işvereninizin size zayıf yönlerinizi sorduğunda; zayıf yönlerinizi "Mükemmelliyetçiyim" gibi cevaplar vererek olumlu özelliklere dönüştürmeye çalışmayın. Bunun yerine dürüst ve savunmasız olun.

Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası - 3

3- BİLMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ BİLİYORMUŞ GİBİ DAVRANMAK

Hayalinizdeki işe kavuşmak için istenen her niteliği karşıladığınızı söyleyebilirsiniz. Ancak bu durum iş verenin size yapacağı ufak bir testle ortaya çıkabilir. Böyle bir duruma düşmemek için dürüst olun. Bir şeyi bilmediğinizi söylerken öğrenmeye açık olduğunu gösterin.

Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası - 4

4- MÜLAKAT ÖNCESİNDE ŞİRKET HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMAMAK

Görüşmede neden şirkette çalışmak istediğinizi sorabilirler. Başvurduğunuz şirket hakkında araştırma yapmadan "Meslektaşınız olmaktan heyecan duyarım" şeklinde yanıt verirseniz hata yaparsınız.

Bunun yerine şirket hakkında bir araştırma yapın. Onların görüşmede bahsetmediği yönlere değinin.

Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası - 5

5- FAZLA PROFESYONEL OLMAYA ÇALIŞMAK

Bir iş görüşmesinde her zaman profesyonel görünmelisiniz. Ancak profesyonel ve ciddi görünmek isterken; gerçek sizi gizleyebilirsiniz.

Bunun yerine kişiliğinizin en iyi tarafının parlamasına izin verin. Aşırıya kaçmadan coşkulu olun.

Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası - 6

6- GERGİNLİĞİNİZİ DAVRANIŞLARA YANSITMAK

Mülakata giren birçok kişinin gergin olması oldukça doğaldır. Görüşme sırasında ayağınızı yere vurabilir, kaleminizi tıklatabilir, bacağınızı sallayabilir veya göz temasını sürdüremeyebilirsiniz. İşte bu davranışlar işi alamamanıza sebep olabilir.

Bunun yerine görüşme öncesi arkadaşlarınızla pratik yapabilir ve nerelerde hata yaptığınızı görebilirsiniz.

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