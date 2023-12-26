Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası

1- ÇOK FAZLA JARGON KULLANMAK

Hemen hemen her iş görüşmesinde önceki iş deneyiminiz veya akademik araştırmanız hakkında bilgi verme fırsatı verilir. BU sırada işinizi anlatırken fazla jargon kullanmak sizin için iyi olmayacaktır. Çünkü karşınızdaki kişi de sizin kadar bilgilidir.



Bunun yerine becerilerinizi günlük durumlarda nasıl uygulayabileceğinizi gösteren somut örnekler vererek becerilerinizi anlaşılır hale getirin.