Hayalinizdeki işi kaçırmayın: En çok yapılan 6 mülakat hatası
Bir iş görüşmesine gitmeden önce iyi bir şekilde hazırlansanız bile gözden kaçan hatta hayalinizdeki işe mal olacak hatalardan birini yapabilirsiniz. İşte mülakatlarda yapılan hatalar...
1- ÇOK FAZLA JARGON KULLANMAK
Hemen hemen her iş görüşmesinde önceki iş deneyiminiz veya akademik araştırmanız hakkında bilgi verme fırsatı verilir. BU sırada işinizi anlatırken fazla jargon kullanmak sizin için iyi olmayacaktır. Çünkü karşınızdaki kişi de sizin kadar bilgilidir.
Bunun yerine becerilerinizi günlük durumlarda nasıl uygulayabileceğinizi gösteren somut örnekler vererek becerilerinizi anlaşılır hale getirin.