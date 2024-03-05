Hayatınızı değiştirebilecek rutin: Günlük tutmak için 5 sebep
Günlük tutumak; düşüncelerinizi, deneyimlerinizi ve duygularınızı yansıtabileceğiniz bir davranıştır. Bunu günlük hayatınızın teml bir parçası haline getirmek zihinsel ve duygusal sağlığınıza iyi gelebilir. İşte günlük tutmaya başlamak için 5 sebep...
STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜR
Duygularınız ve deneyimlerinizi kaleme almak, stres ve kaygı seviyenizi azaltabilir. Ancak bunu sağlamak için düzenli olarak yazmak ve dürüst olmak oldukça önemlidir.