İlk skolyozlu Barbie bebek piyasaya sürüldü

63 yıldır çocukların severek oynadığı oyuncak markası Barbie, yeni koleksiyonuyla bir ilke imza atıyor. Ünlü oyuncak şirketi Mattel, bu kez skolyozlu yeni bir Barbie bebek çıkardı.
Barbie'nin üreticisi Mattel, Barbie'nin küçük kız kardeşi Chelsea'nin kavisli bir omurgaya ve çıkarılabilir sırt desteğine sahip yeni bebeğini piyasaya sürdü.
Bebeği geliştirmek için çocukların kompleks omurga bozuklukları konusunda uzman olan kurul onaylı beyin ve sinir cerrahı Dr. Luke Macyszyn'la yakından çalışan ünlü marka, Barbie ailesinin son üyesiyle aparatı normalleştirmeyi ve çocukları kapsayıcılığı kutlamaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
Mattel'in başkan yardımcısı ve Barbie and Dolls Küresel Başkanı Lisa McKnight, "Temsilin gücüne inanıyoruz ve çocukların kendilerini Barbie'de görebilmesi için çeşitli görünümlerde bebekler yaratmaya kararlıyız ve şimdi de sırada Barbie'nin küçük kız kardeşi Chelsea'yi kutlamak var" dedi.
Chelsea'nin yaklaşık 15 santimetre boyundaki yeni versiyonu, çıkarılabilir yeşil sırt desteği bulunan pembe bir elbise ve beyaz ayakkabılar giyiyor. Bebeğin kahverengi saçlarına dalgalı bir şekil verilmiş.
Öte yandan Mattel, kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında yürüttüğü projeler kapsamında işitme cihazı takan Barbie'yi ve vitiligo hastası olan Ken’i üretmişti.
Daha önceki koleksiyonlarda da farklı beden tiplerine ve ten renklerine de yer verilmişti.
Mattel şirketinin yetkililerinden Lisa McKnight, Barbie markasının temsil etmenin gücüne inandığını ve olabildiğince farklı ten renklerine, vücut tiplerine ve rahatsızlıklara yer vereceklerini belirtmişti.