İlk skolyozlu Barbie bebek piyasaya sürüldü

Mattel'in başkan yardımcısı ve Barbie and Dolls Küresel Başkanı Lisa McKnight, "Temsilin gücüne inanıyoruz ve çocukların kendilerini Barbie'de görebilmesi için çeşitli görünümlerde bebekler yaratmaya kararlıyız ve şimdi de sırada Barbie'nin küçük kız kardeşi Chelsea'yi kutlamak var" dedi.