İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları

10- GRUP ETKİNLİKLERİ DÜZENLEYİN

İş arkadaşlarınızı kişisel düzeyde ne kadar çok tanırsanız, işte o kadar çok eğlenebilirsiniz. Bu sebeple onlarla keyifli vakit geçirebileceğiniz etkinlikler organize edin. Bu hamleniz meslektaşlarınızla ilişkiler kurmanıza, ağınızı büyütmenize ve aidiyet duygusu yaratmanıza yardımcı olabilir.