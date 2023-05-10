İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları

İş yerinizde kendinizi mutlu hissetmek, ruh sağlığınızı, üretkenliğinizi ve itibarınızı geliştirmek de dahil olmak üzere, birçok nedenden dolayı önemlidir. Ayrıca zamanınızın çoğunun geçtiği iş yerinizde mutlu olmanın farklı yollarını öğrenmek, kişisel ve profesyonel olarak gelişmenize yardımcı olabilir. İşte iş hayatınızda mutlu olmanın yolları...

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 1

1- İŞİNİZİN BİR ANLAMI OLDUĞUNU BİLİN

Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, unvanınız ne olursa olsun sorumluluklarınız önemlidir. Kuruluşunuz, hedeflerine ulaşma konusunda size güvenebilir. Bu durum işinizi anlamlı kılarken daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir.

N-LIFE HABERLERİ

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 2

2- KUTLAMAK İÇİN NEDENLER BULUN

Kutlamalar insanları mutlu edecektir. Bu sebeple bir ekip projesini bitirdikten sonra kutlama yapmayı düşünün. Öte yandan doğum günlerini, kişilerin diğer özel günlerini de kutlayabilirsiniz. Bu kutlamalar ister bir tebrik mesajı ister bir parti organizasyonuyla olabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 3

3- BİR HAYIR KURUMUNA BAĞIŞTA BULUNUN

Kazandığınız parayla çalışmalarını takdir ettiğiniz bir hayır kurumuna destek olun. Büyük bir amaca katkıda bulunduğunuzu bilmek, dünyada daha büyük bir fark yarattığınızı hissetmenize yardımcı olabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 4

4- GÜN BOYUNCA KÜÇÜK MOLALAR VERİN

Çalıştığınız süre boyunca stres seviyenizi düşürmek için küçük molalar vermek önemlidir. Tekrar çalışmaya başlamadan önce tazelenmek için 10 dakikalık bir ara vermeyi düşünün. Bir molada, binanın etrafında yürüyebilir ya da masanızda esneme hareketleri yapabilirsiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 5

5- TEŞEKKÜR ET

İş yerinizdeki günlük etkileşiminizde teşekkür etmek, hoş sözler söylemek büyük fark yaratabilir. Bu sayede hem iş arkadaşlarınızı  takdir ettiğinizi gösterirsiniz hem de takım arkadaşlarınızla olan ilişkiniz güçlenir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 6

6- GERİ BİLDİRİM İSTEYİN

Daha sık geri bildirim almak, size olumlu pekiştirme ve becerilerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz önemli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca şirketin başarısına daha fazla bağlı olduğunuzu hissedebilecekleri için yöneticilerinizle olan ilişkinizi de geliştirebilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 7

7- DAHA FAZLA SORUMLULUK TALEP EDİN

Bazı çalışanlar özerk olduklarında kendilerini mutlu hissederler. Yöneticinizden daha fazla sorumluluk istemeyi düşünün ve onlara projenin belirli bölümleri hakkında bir durum güncellemesi verebileceğinizi önerin. Bu hamlenizle daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 8

8- SAĞLIKLI BİR İŞ-YAŞAM DENGESİ KURUN

Kişisel ve profesyonel sorumluluklarınız arasında sınırlar oluşturmak, mutluluğunuzu arttırabilir. Örneğin, iş sonrası stres seviyenizi azaltmak için dinlenebilirsiniz. Bu da işe döndüğünüzde kendinizi daha motive ve enerjik hissetmenize neden olabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 9

9- SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Su içtiğiniz zaman, genellikle zihinsel netlik ve odaklanma yaşarsınız. Bu da mutluluk seviyenizi artırabilir. Gün boyunca içmek için masanızda bir şişe veya bardak su bulundurmayı ihmal etmeyin.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 10

10- GRUP ETKİNLİKLERİ DÜZENLEYİN

İş arkadaşlarınızı kişisel düzeyde ne kadar çok tanırsanız, işte o kadar çok eğlenebilirsiniz. Bu sebeple onlarla keyifli vakit geçirebileceğiniz etkinlikler organize edin. Bu hamleniz meslektaşlarınızla ilişkiler kurmanıza, ağınızı büyütmenize ve aidiyet duygusu yaratmanıza yardımcı olabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 11

11- OFİS ALANINIZI DEKORE EDİN

Kişiliğinizi yansıtan bir ofis alanı sizi mutlu edebilir. Size evinizi hatırlatan herhangi bir nesne getirebilirsiniz. Bu kişisel eşyalar, daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 12

12- YEMEK SEÇİMİNİZE DİKKAT EDİN

Gün içinde yemek seçimi yaparken tok tutan yiyecekleri tercih edin. İyi yemek yemek ayrıca fiziksel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olur ve mutluluğunuzu arttırır.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 13

13- ÜCRETLİ İZNİNİZİ KULLANIN

Yasal hakkınız olan ücretli izninizi her yıl kullanmaya çalışın. Herhangi bir planınız olmasa bile yaşadığınız şehri gezmek ya da evinizde dinlenmek sizi motive edecektir. Bu sayede kendinizi yenilenmiş ve mutlu hissederek işe geri dönebilirsiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 14

14- İŞ ARKADAŞLARINIZLA İYİ GEÇİNİN

Ekip arkadaşlarınızla iyi geçinmeniz, günlük motivasyonunuzu artıracaktır. Bu sebeple sıkıntılı durumlar yaşadığınızda karşınızdaki kişiyle konuşmadan 10'a kadar saymayı deneyin.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 15

15- KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

Motive ve hedef odaklı hissettiğinizde mutluluğun gelmesi kolay olacaktır. Eğer bir görevden kaçıyorsanız bu durumu biraz daha eğlenceli hale getirmek için kendinize bir ödül vermeyi deneyin.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 16

16- MİNNETTARLIK GÜNLÜĞÜ TUTUN

Neden mutlu olduğunuzu bilmek, mutluluğu yaratmanın iyi bir yoludur. Bu nedenle işiniz hakkında minnettar olduğunuz her şeyi yazdığınız bir günlük tutmayı deneyin.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 17

17- YÖNETİCİNİZLE İYİ BİR İLİŞKİ KURUN

Kariyer yolunuz için çalıştığınız yerde yöneticinizle iyi bir ilişki içinde olmalısınız. Bunu yaptığınızda, hedeflerinizi tartışırken daha rahat hissedebilir ve desteklenmiş hissedebilirsiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 18

18- KOMİTELERE KATILIN

Çalıştığınız yerde üye olabileceğiniz komiteler varsa bunu yapabilirsiniz. Komiteler, masanızdan uzaklaşmanıza ve organizasyonunuza farklı bir şekilde katkıda bulunmanıza izin verebilir. Bu da iş doyumunuzu artırabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 19

19- OFİS AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

Şirketinizin size sunduğu avantajlardan faydalanın. Bu avantajlar sizi mutlu etmek ve değerli olduğunuzu bilmenizi sağlamak için vardır.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 20

20- UYKUNUZA DİKKAT EDİN

Motive olarak çalışmak için iyi bir uyku uyumak, dinlenmek önemlidir. Her sabah aynı saatte uyanma ve her gece aynı saatte yatma alışkanlığını edinmek, uyum sağlamanıza ve daha güvenilir bir uyku programına sahip olmanıza yardımcı olabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 21

21- ÇALIŞIRKEN DİNLEMEK İÇİN ŞARKI LİSTESİ OLUŞTURUN

Müzik, ruh halinizi ve odaklanmanızı iyileştirebilir. Bu nedenle işinize özel bir çalma listesi oluşturmayı düşünün. Böylece motivasyonunuz artacak ve iyi hissedeceksiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 22

22- EĞİTİMLERE KATILIN

İşinizle alakalı daha çok şey öğrenmek sizi mutlu edebilir. Aldığınız eğitimlerler sayesinde öğrendiklerinizi fark yaratmak için kullanabilirsiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 23

23- EĞLENCEYİ İHMAL ETMEYİN

İş yerinizdeki molalarınızda eğlenebilirsiniz. Böylece motivasyonunuz artacaktır. Örneğin ofise kendiniz için bir yapboz götürebilirsiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 24

24- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz sizi mutlu etmek için önemlidir. İşten önce veya mola sırasında egzersiz yaparsanız, ofise daha mutlu dönebilirsiniz.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 25

25- ZAM YA DA TERFİ İSTEYİN

Bunu hak ettiğinizi hissettiğinizde yöneticinizden zam veya terfi istemeyi düşünün. Bu daha sıkı çalışmanızı sağlayabilir.

İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları - 26

Öte yandan iş yerinde mutlu olmanıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz diğer şeyler de şunlardır:

  • Kendiniz için hedefler oluşturun
  • Bir iş yeri danışmanına kaydolun
  • Alanınızı düzenleyin
  • Öğle yemeği molası ver
  • Başka bir iş arkadaşınıza akıl hocalığı yapın
  • Çatışmayı önlemek
  • Şirketinizle olumlu bir gelecek hayal edin
  • İş yerinde en iyi arkadaşı bul
  • Ofiste başkalarına gülümse
  • Bir iş arkadaşına yardım et
  • Değerini bil
  • Diğer departmanlardaki çalışanları tanımak
  • Rutininizi değiştirin
  • Olumsuzluktan kaçının
  • Masanızda bir şeker kavanozu bulundurun
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