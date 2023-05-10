İş hayatında mutluluğu yakalamanın sırları

Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, unvanınız ne olursa olsun sorumluluklarınız önemlidir. Kuruluşunuz, hedeflerine ulaşma konusunda size güvenebilir. Bu durum işinizi anlamlı kılarken daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir.
Kutlamalar insanları mutlu edecektir. Bu sebeple bir ekip projesini bitirdikten sonra kutlama yapmayı düşünün. Öte yandan doğum günlerini, kişilerin diğer özel günlerini de kutlayabilirsiniz. Bu kutlamalar ister bir tebrik mesajı ister bir parti organizasyonuyla olabilir.
Kazandığınız parayla çalışmalarını takdir ettiğiniz bir hayır kurumuna destek olun. Büyük bir amaca katkıda bulunduğunuzu bilmek, dünyada daha büyük bir fark yarattığınızı hissetmenize yardımcı olabilir.
Çalıştığınız süre boyunca stres seviyenizi düşürmek için küçük molalar vermek önemlidir. Tekrar çalışmaya başlamadan önce tazelenmek için 10 dakikalık bir ara vermeyi düşünün. Bir molada, binanın etrafında yürüyebilir ya da masanızda esneme hareketleri yapabilirsiniz.
İş yerinizdeki günlük etkileşiminizde teşekkür etmek, hoş sözler söylemek büyük fark yaratabilir. Bu sayede hem iş arkadaşlarınızı takdir ettiğinizi gösterirsiniz hem de takım arkadaşlarınızla olan ilişkiniz güçlenir.
Daha sık geri bildirim almak, size olumlu pekiştirme ve becerilerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz önemli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca şirketin başarısına daha fazla bağlı olduğunuzu hissedebilecekleri için yöneticilerinizle olan ilişkinizi de geliştirebilir.
Bazı çalışanlar özerk olduklarında kendilerini mutlu hissederler. Yöneticinizden daha fazla sorumluluk istemeyi düşünün ve onlara projenin belirli bölümleri hakkında bir durum güncellemesi verebileceğinizi önerin. Bu hamlenizle daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.
Kişisel ve profesyonel sorumluluklarınız arasında sınırlar oluşturmak, mutluluğunuzu arttırabilir. Örneğin, iş sonrası stres seviyenizi azaltmak için dinlenebilirsiniz. Bu da işe döndüğünüzde kendinizi daha motive ve enerjik hissetmenize neden olabilir.
Su içtiğiniz zaman, genellikle zihinsel netlik ve odaklanma yaşarsınız. Bu da mutluluk seviyenizi artırabilir. Gün boyunca içmek için masanızda bir şişe veya bardak su bulundurmayı ihmal etmeyin.
İş arkadaşlarınızı kişisel düzeyde ne kadar çok tanırsanız, işte o kadar çok eğlenebilirsiniz. Bu sebeple onlarla keyifli vakit geçirebileceğiniz etkinlikler organize edin. Bu hamleniz meslektaşlarınızla ilişkiler kurmanıza, ağınızı büyütmenize ve aidiyet duygusu yaratmanıza yardımcı olabilir.
Kişiliğinizi yansıtan bir ofis alanı sizi mutlu edebilir. Size evinizi hatırlatan herhangi bir nesne getirebilirsiniz. Bu kişisel eşyalar, daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir.
Gün içinde yemek seçimi yaparken tok tutan yiyecekleri tercih edin. İyi yemek yemek ayrıca fiziksel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olur ve mutluluğunuzu arttırır.
Yasal hakkınız olan ücretli izninizi her yıl kullanmaya çalışın. Herhangi bir planınız olmasa bile yaşadığınız şehri gezmek ya da evinizde dinlenmek sizi motive edecektir. Bu sayede kendinizi yenilenmiş ve mutlu hissederek işe geri dönebilirsiniz.
Ekip arkadaşlarınızla iyi geçinmeniz, günlük motivasyonunuzu artıracaktır. Bu sebeple sıkıntılı durumlar yaşadığınızda karşınızdaki kişiyle konuşmadan 10'a kadar saymayı deneyin.
Motive ve hedef odaklı hissettiğinizde mutluluğun gelmesi kolay olacaktır. Eğer bir görevden kaçıyorsanız bu durumu biraz daha eğlenceli hale getirmek için kendinize bir ödül vermeyi deneyin.
Neden mutlu olduğunuzu bilmek, mutluluğu yaratmanın iyi bir yoludur. Bu nedenle işiniz hakkında minnettar olduğunuz her şeyi yazdığınız bir günlük tutmayı deneyin.
Kariyer yolunuz için çalıştığınız yerde yöneticinizle iyi bir ilişki içinde olmalısınız. Bunu yaptığınızda, hedeflerinizi tartışırken daha rahat hissedebilir ve desteklenmiş hissedebilirsiniz.
Çalıştığınız yerde üye olabileceğiniz komiteler varsa bunu yapabilirsiniz. Komiteler, masanızdan uzaklaşmanıza ve organizasyonunuza farklı bir şekilde katkıda bulunmanıza izin verebilir. Bu da iş doyumunuzu artırabilir.
Şirketinizin size sunduğu avantajlardan faydalanın. Bu avantajlar sizi mutlu etmek ve değerli olduğunuzu bilmenizi sağlamak için vardır.
Motive olarak çalışmak için iyi bir uyku uyumak, dinlenmek önemlidir. Her sabah aynı saatte uyanma ve her gece aynı saatte yatma alışkanlığını edinmek, uyum sağlamanıza ve daha güvenilir bir uyku programına sahip olmanıza yardımcı olabilir.
Müzik, ruh halinizi ve odaklanmanızı iyileştirebilir. Bu nedenle işinize özel bir çalma listesi oluşturmayı düşünün. Böylece motivasyonunuz artacak ve iyi hissedeceksiniz.
İşinizle alakalı daha çok şey öğrenmek sizi mutlu edebilir. Aldığınız eğitimlerler sayesinde öğrendiklerinizi fark yaratmak için kullanabilirsiniz.
İş yerinizdeki molalarınızda eğlenebilirsiniz. Böylece motivasyonunuz artacaktır. Örneğin ofise kendiniz için bir yapboz götürebilirsiniz.
Düzenli egzersiz sizi mutlu etmek için önemlidir. İşten önce veya mola sırasında egzersiz yaparsanız, ofise daha mutlu dönebilirsiniz.
Bunu hak ettiğinizi hissettiğinizde yöneticinizden zam veya terfi istemeyi düşünün. Bu daha sıkı çalışmanızı sağlayabilir.
Öte yandan iş yerinde mutlu olmanıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz diğer şeyler de şunlardır: