İş seçimi yaparken kendinize sormanız gereken 8 soru

Ne tür hobilerden hoşlandığınızı gözden geçirin. Evde mi yoksa ofiste mi çalışmayı tercih edersiniz? İnsanlarla mı çalışmak istersiniz yoksa bireysel bir işinizin olmasını mı istersiniz? Bu tür soruları kendinize sormayı deneyin.
Herkesin kendine göre değerleri ve standartları vardır. Maddi kazanç, statü veya adalet... Değerleriniz iş seçiminizde oldukça önemli.
Lider bir ruhunuz var mı yoksa tam bir görev insanı mısınız? Yalnız ya da grupla çalışmak sizin için fark eder mi? Kendinizi tanıyarak meslek seçiminde büyük fark yaratabilirsiniz.
Ne tür becerilerinizin farkında olmanız, yapacağınız mesleğin taleplerini karşılayıp karşılamayacağınızı gösterecektir. Kriz yönetiminde başarılı mısınız? Zamanı iyi bir şekilde yönetebilir misiniz? Bu soruları kendinize sorun.
Sizi güçlü kılan yönlerinizi listeleyin. İyi yaptığınız şeyleri dilerseniz yakın çevrenizden yardım alarak da belirleyebilirsiniz.
Bazı meslekler, belirli konularda ileri düzeyde beceri gerektirebilir. Örneğin, hayalini kurduğunuz iş için bazı bilgisayar programlarında ustalaşmanız gerekebilir. Aradığınız meslek için gerekli eğitimleri almak için harekete geçin.
Hayat standartlarınıza göre seçmek istediğiniz mesleğin getirisini göz önünde bulundurun.
Seçtiğiniz meslek, yaşayacağınız yeri de belirleyecektir. Belki de devamlı seyahat etmeniz gerekecek. Yaşamak istediğiniz yeri belirlemeniz meslek seçiminde önemli bir kriter.