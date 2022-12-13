İş seçimi yaparken kendinize sormanız gereken 8 soru

İLGİ ALANLARIM NELER?

Ne tür hobilerden hoşlandığınızı gözden geçirin. Evde mi yoksa ofiste mi çalışmayı tercih edersiniz? İnsanlarla mı çalışmak istersiniz yoksa bireysel bir işinizin olmasını mı istersiniz? Bu tür soruları kendinize sormayı deneyin.

NELERE DEĞER VERİYORUM?

Herkesin kendine göre değerleri ve standartları vardır. Maddi kazanç, statü veya adalet... Değerleriniz iş seçiminizde oldukça önemli.