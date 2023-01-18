K-pop ve sinema etkisi Koreceyi popülerleştirdi

Korece öğrenmenin tam zamanı! Kore dili, müzik, sinema ve televizyon dünyasındaki görünürlüğün artışıyla birlikte dünyada en hızlı yaygınlaşan dillerden biri haline geldi.
Dil öğrenme uygulaması Duolingo’ya göre 2022’de Korece dünyada öğrenilen yedinci en yaygın dil oldu. Korece, Filipinler'de en çok öğrenilen yabancı dil olarak Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde özel bir başarı elde etti ve Tayland, Endonezya ve Pakistan'da en üst sıralarda yer aldı.
Yıllardır geleceğin iş dili olarak kabul edilen Çince, kısmen Çin nüfusunun büyüklüğü sayesinde dünyada en çok konuşulan ikinci dil olmaya devam etse de son birkaç yıldır Duolingo'da sekizinci sırada yer alıyor. Yani Korecenin gerisinde kalıyor.
Korece, Japoncadan sonra en çok öğrenilen ikinci Asya dili olarak öne çıkıyor. İngilizce ve İspanyolca, dünyada en çok öğrenilen diller olarak zirvede yer alırken, Korece sıralamada, Çince, Rusça ve Hintçenin önünde, İtalyancanın arkasında bulunuyor.
Korecenin bu yükselişini, dil uzmanları Kore popüler kültürünün dünyada yaygınlaşmasına bağlıyor. Son 20 yılda K-pop ve Kore TV dizilerinden güzellik ürünlerine, moda ve yiyeceğe kadar Güney Kore’nin ithal kültürü dünyayı kasıp kavurdu.
Ülke, uluslararası piyasada kültürel olarak egemen güç haline geldi. Öyle ki Oxford İngilizce Sözlüğü 2021'de Korece kökenli 20'den fazla kelime ekledi ve bir açıklamada "Hepimiz Kore dalgasının zirvesinde ilerliyoruz" dedi.
Kore fenomenine, 1990'lardan beri ülkenin kültürel etkisini müzik ve medya yoluyla yaymak için çalışan Güney Kore'nin kendi hükümeti yardımcı oldu. Şimdi de Kore dili, ülkenin küreselleşen bir sonraki ihracat ürünü olabilir.
On yıllardır en çok öğrenilen Doğu Asya dilleri Mandarin Çincesi ve Japoncaydı. Ancak bu durum, 2012’de Gangnam Style şarkısıyla çıkan Psy, 2019 yapımı Parazit filmi ve 2021 yapımı Squid Game dizisi ile müzik grubu BTS gibi Koreli sanatçı ve sanat olayları Kore kültürünün ve dilinin yaygınlaşmasını sağladı.
Modern Dil Birliği tarafından analiz edilen verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek öğretim kurumlarında Korece derslerine kaydolan öğrenci sayısı 2002'de 5 bin 211 iken 2016'da yaklaşık 14 bine sıçradı.
Benzer şekilde, Modern Diller Üniversite Konseyi'ne göre İngiltere’de Korece dersleri alan yüksek öğretim öğrencilerinin sayısı 2012'den 2018'e kadar üç kat arttı. Çince için sadece yüzde 5'lik bir artış söz konusuyken, Fransızca ve Almanca gibi birçok Avrupa diline ilgide düşüş görüldü.