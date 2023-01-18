K-pop ve sinema etkisi Koreceyi popülerleştirdi

FİL VE DİZİLER ETKİLİ OLDU

Kore fenomenine, 1990'lardan beri ülkenin kültürel etkisini müzik ve medya yoluyla yaymak için çalışan Güney Kore'nin kendi hükümeti yardımcı oldu. Şimdi de Kore dili, ülkenin küreselleşen bir sonraki ihracat ürünü olabilir.

On yıllardır en çok öğrenilen Doğu Asya dilleri Mandarin Çincesi ve Japoncaydı. Ancak bu durum, 2012’de Gangnam Style şarkısıyla çıkan Psy, 2019 yapımı Parazit filmi ve 2021 yapımı Squid Game dizisi ile müzik grubu BTS gibi Koreli sanatçı ve sanat olayları Kore kültürünün ve dilinin yaygınlaşmasını sağladı.