Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey

Dövme deneyiminin başarılı ve mümkün olduğunca acısız olmasını sağlamak için ön hazırlık olarak yapabileceğiniz bazı şeyler var. Süreci iyice anlamak, vücudunuzu gerektiği gibi hazırlamak ve sonrasında dövme yaptırdığınız bölgeye iyi bir bakım yapmak önem arz ediyor. İşte ilk kez dövme yaptırmak hakkında bilmeniz gereken her şey...

Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey - 1

DÖVME MODELİNE KARAR VERİN

Öncelikle yaptırmak istediğiniz dövmeye karar vermelisiniz. Bu noktada internetten bir model bulmaktansa kendi fikrinizle oluşturduğunuz bir model seçmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey - 2

DÖVME SANATÇILARI HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPIN

Gerek hijyen açısından, gerek kullanılan mürekkep açısından, gerek dövme sanatçısının bilgi ve deneyimi açısından dövme yaptırmadan önce derin bir araştırma yapmanız gerekir.

Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey - 3

DÖVME YAPTIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Dövme yaptırmadan önceki 24 saat boyunca bol su iç ve susuz kalmaktan kaçının. Kanamayı azaltmak için dövme yaptırmadan önceki 24 saat içinde kanı sulandıran ürünlerden uzak durmalısınız. Bu nedenle dövme yaptırmadan önce alkol kullanmamalısınız.

Dövmenin boyutuna bağlı olarak dövmecide saatlerce kalabilirsiniz. Dövme işlemi için rahat kıyafetler tercih etmelisiniz.

Dövme yaptırırken başınızın dönmemesi için randevudan önce yeterince beslenmeniz önemlidir.

Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey - 4

Öte yandan kullandığınız bir makyaj malzemesine karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz dövmeye de alerjiniz olabilir. Bu nedenle dövme yaptırmadan önce nasıl bir mürekkep kullanıldığına dair test yaptırmanız fayda sağlayacaktır.

Dövme öncesi eğer cildiniz kuruysa bir hafta öncesinden başlayarak her zamanki nemlendiricinizi kullanabilirsiniz.

Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey - 5

DÖVME YAPTIRDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Dövme yaptırdıktan sonra bölge kapatılacağından bandajın deriyi yakmaması ve deriye yapışmaması için üzerine bakım kremi sürmelisiniz.

Bandaj 1-3 saat arası bekletilir. Daha sonra içme suyuyla dövme yapılan bölge yıkanır. Sonrasında bandaj yapılmaz.

Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey - 6

Sadece dövmenin 2 haftalık iyileşme sürecinde bakım kremi sürmeye devam etmelisiniz.

Dövme üzerinde oluşan ince kabuklar kendi kendine döküldüğü zaman dövmenin bakım aşaması tamamlanmış olur. Ayrıca dövmenin renklerinin solmaması için iyileşme dönemi bittikten sonra güneşe çıkacağınız zaman güneş kremi sürmelisiniz.

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