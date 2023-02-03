Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey

Öte yandan kullandığınız bir makyaj malzemesine karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz dövmeye de alerjiniz olabilir. Bu nedenle dövme yaptırmadan önce nasıl bir mürekkep kullanıldığına dair test yaptırmanız fayda sağlayacaktır.



Dövme öncesi eğer cildiniz kuruysa bir hafta öncesinden başlayarak her zamanki nemlendiricinizi kullanabilirsiniz.