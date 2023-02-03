Kalıcı dövme hakkında bilmeniz gereken her şey

Öncelikle yaptırmak istediğiniz dövmeye karar vermelisiniz. Bu noktada internetten bir model bulmaktansa kendi fikrinizle oluşturduğunuz bir model seçmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Gerek hijyen açısından, gerek kullanılan mürekkep açısından, gerek dövme sanatçısının bilgi ve deneyimi açısından dövme yaptırmadan önce derin bir araştırma yapmanız gerekir.
Dövme yaptırmadan önceki 24 saat boyunca bol su iç ve susuz kalmaktan kaçının. Kanamayı azaltmak için dövme yaptırmadan önceki 24 saat içinde kanı sulandıran ürünlerden uzak durmalısınız. Bu nedenle dövme yaptırmadan önce alkol kullanmamalısınız.
Dövmenin boyutuna bağlı olarak dövmecide saatlerce kalabilirsiniz. Dövme işlemi için rahat kıyafetler tercih etmelisiniz.
Dövme yaptırırken başınızın dönmemesi için randevudan önce yeterince beslenmeniz önemlidir.
Öte yandan kullandığınız bir makyaj malzemesine karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz dövmeye de alerjiniz olabilir. Bu nedenle dövme yaptırmadan önce nasıl bir mürekkep kullanıldığına dair test yaptırmanız fayda sağlayacaktır.
Dövme öncesi eğer cildiniz kuruysa bir hafta öncesinden başlayarak her zamanki nemlendiricinizi kullanabilirsiniz.
Dövme yaptırdıktan sonra bölge kapatılacağından bandajın deriyi yakmaması ve deriye yapışmaması için üzerine bakım kremi sürmelisiniz.
Bandaj 1-3 saat arası bekletilir. Daha sonra içme suyuyla dövme yapılan bölge yıkanır. Sonrasında bandaj yapılmaz.
Sadece dövmenin 2 haftalık iyileşme sürecinde bakım kremi sürmeye devam etmelisiniz.
Dövme üzerinde oluşan ince kabuklar kendi kendine döküldüğü zaman dövmenin bakım aşaması tamamlanmış olur. Ayrıca dövmenin renklerinin solmaması için iyileşme dönemi bittikten sonra güneşe çıkacağınız zaman güneş kremi sürmelisiniz.