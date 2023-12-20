Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden

Sıkı ama sağlıklı bir beslenme planını takip etmek için gösterdiğiniz çabaya rağmen kilo veremiyor olabilirsiniz. İşte kilo vermenize engel olan sebepler...

Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden - 1

1- KRONİK STRES

Stresli dönemlerde adrenal bezlerden kortizol hormonu salgılanır. Kortizol, enerji sağlaması açısından önemli olsa da iştahı artırır. Bu hormonal dengesizlik, kilo kaybını sabote edebilir.

Stresi düzenlemek ve kortizol düzeyini düzenlemek için ise şunları yapabilirsiniz:

Meditasyon
Egzersiz
Kafeinden kaçının
Derin nefes alın
Bir hobi edinin

N-LIFE HABERLERİ

Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden - 2

2- GİZLİ BİR GIDA İNTOLERANSI

Gluten duyarlılığı veya intoleransı, kilo vermenizi zorlaştırıyor olabilir. Bunu önlemek içinse gluteni, süt ürünlerini veya diğer diyet tetikleyicileri hayatınızdan çıkarın. Ardından bu yiyecekleri alternatifleriyle değiştirin.

Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden - 3

3- YETERSİZ UYKU

Vücudunuz için yeterli uykuyu alamamak yağ yakımına engel olabilir. Her gece yedi ila sekiz saat uykuyu hedeflemelisiniz. Çünkü uyku, yağ düzenleyici hormonlarımızı dengeler ve gündüzleri yemek yeme isteğini azaltır.

Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden - 4

4- ATIŞTIRMALIKLARI ÇOK TÜKETMEK

Kilo verme sürecinde ana öğünlerinize dikkat ederken, ara öğünleri atlıyor ya da atıştırmalıklarla anı geçiriyorsanız kilo vermeniz durabilir. Çünkü atıştırmalıklar, kalori alımınızı belirli bir seviyenin üzerine çıkarırsa; herhangi bir kilo kaybı görmezsiniz.

Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden - 5

5- KARDİYODA AŞIRIYA KAÇMAK

Bir saatten fazla egzersiz yapıyorsanız bu, kortizol seviyenizi yükseltebilir ve hedeflerinize ters etki yapabilir. Bunun yerine 20-30 dakika aralıklı antrenman yağ yakabilir ve kilo verme sürecinize destek olabilirsiniz.

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