Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden

1- KRONİK STRES

Stresli dönemlerde adrenal bezlerden kortizol hormonu salgılanır. Kortizol, enerji sağlaması açısından önemli olsa da iştahı artırır. Bu hormonal dengesizlik, kilo kaybını sabote edebilir.



Stresi düzenlemek ve kortizol düzeyini düzenlemek için ise şunları yapabilirsiniz:

Meditasyon

Egzersiz

Kafeinden kaçının

Derin nefes alın

Bir hobi edinin