Kilo verememenizin arkasındaki 5 neden
Sıkı ama sağlıklı bir beslenme planını takip etmek için gösterdiğiniz çabaya rağmen kilo veremiyor olabilirsiniz. İşte kilo vermenize engel olan sebepler...
1- KRONİK STRES
Stresli dönemlerde adrenal bezlerden kortizol hormonu salgılanır. Kortizol, enerji sağlaması açısından önemli olsa da iştahı artırır. Bu hormonal dengesizlik, kilo kaybını sabote edebilir.
Stresi düzenlemek ve kortizol düzeyini düzenlemek için ise şunları yapabilirsiniz:
Meditasyon
Egzersiz
Kafeinden kaçının
Derin nefes alın
Bir hobi edinin